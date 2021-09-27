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futebol

Após vitória contra o Cruzeiro, Iury fala sobre chances de acesso do CSA para o Brasileirão Série A

Atacante marcou no último jogo do Azulão e acredita que a equipe pode subir em 2022...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2021 às 16:52
Crédito: Divulgação / CSA
Em alta vestindo a camisa do CSA, o atacante Iury, revelado no Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre a ótima fase que vive no Azulão. Para ele, a meta é manter esse ritmo forte em 2021.- Venho me dedicando ao máximo para continuar com esse ritmo forte nesta temporada. Tenho trabalhado para melhorar ainda mais meu desempenho em campo em 2021. Estou muito motivado para esses próximos meses - afirmou.Segundo o jogador, o Azulão vai em busca do acesso esse ano.- Ainda temos um longo caminho a percorrer. Temos que pensar jogo a jogo. Não podemos ficar pensando lá na frente. Vamos continuar sonhando.

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