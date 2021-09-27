Após vitória contra o Cruzeiro, Iury fala sobre chances de acesso do CSA para o Brasileirão Série A

Em alta vestindo a camisa do CSA, o atacante Iury, revelado no Avaí, e com passagens pelo futebol ucraniano, árabe e japonês, falou sobre a ótima fase que vive no Azulão. Para ele, a meta é manter esse ritmo forte em 2021.- Venho me dedicando ao máximo para continuar com esse ritmo forte nesta temporada. Tenho trabalhado para melhorar ainda mais meu desempenho em campo em 2021. Estou muito motivado para esses próximos meses - afirmou.Segundo o jogador, o Azulão vai em busca do acesso esse ano.- Ainda temos um longo caminho a percorrer. Temos que pensar jogo a jogo. Não podemos ficar pensando lá na frente. Vamos continuar sonhando.