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futebol

Após vitória contra o Azulão, Corinthians se reapresenta com novidades

Quatro atletas encarraram o período de isolamento pela contaminação ao Covid-19 e voltaram a treinar: Guilherme Castellani, Caíque França, Raul Gustavo e Lucas Piton...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2021 às 13:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (15), após vencer o São Caetano por 1 a 0 na noite deste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Anaceleto Campanella.
Entre as novidades da atividade regenerativa, foi o retorno dos goleiros Caíque e Guilherme Castellani, do zagueiro Raul Gustavo e do lateral-esquerdo Lucas Piton, que voltaram a treinar após período de isolamento por contaminação pela Covid-19. O quarteto participou normalmente do trabalho com bola comandado pelo técnico Vagner Mancini aos reservas e não relacionados contra o Azulão. Com o retorno, Castellani, Raul e Piton foram relacionados para viagem à Pernambuco, onde o Timão enfrenta o Salgueiro, nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. O único que não integrará a delegação será Caíque França, por opção do treinador Vagner Mancini.
Com a volta dos jogadores nesta reapresentação, restam apenas quatro atletas em quarentena, após serem diagnosticados com Covid-19: Roni, Xavier, Ruan Oliveira e André Luís. No total, foram 16 atletas infectados com o vírus nas últimas semanas no Corinthians, além de membros da comissão técnica, dirigentes e demais funcionários.
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