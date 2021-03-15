Após vitória contra o Azulão, Corinthians se reapresenta com novidades

O elenco do Corinthians se reapresentou na manhã desta segunda-feira (15), após vencer o São Caetano por 1 a 0 na noite deste domingo (14), pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Anaceleto Campanella.

Entre as novidades da atividade regenerativa, foi o retorno dos goleiros Caíque e Guilherme Castellani, do zagueiro Raul Gustavo e do lateral-esquerdo Lucas Piton, que voltaram a treinar após período de isolamento por contaminação pela Covid-19. O quarteto participou normalmente do trabalho com bola comandado pelo técnico Vagner Mancini aos reservas e não relacionados contra o Azulão. Com o retorno, Castellani, Raul e Piton foram relacionados para viagem à Pernambuco, onde o Timão enfrenta o Salgueiro, nesta quarta-feira (17), às 21h30, pela primeira fase da Copa do Brasil. O único que não integrará a delegação será Caíque França, por opção do treinador Vagner Mancini.