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futebol

Após vitória contra a Ponte Preta, São Paulo ganha folga nesta segunda

Jogadores se reapresentam na terça-feira, na parte da tarde, no CT da Barra Funda...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:30

LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2022 às 16:30
O elenco do São Paulo ganhou folga nesta segunda-feira (14), após a vitória diante da Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. + Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogos
Os jogadores se reapresentam no CT da Barra Funda nesta terça-feira (15), em atividade programada para a parte da tarde. Nela, Ceni começará a montar o time que enfrenta a Inter de Limeira, na quinta-feira (17), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.
A expectativa fica pela evolução dos jogadores lesionados, que trabalham no REFFIS, como o volante Luan, o meia Patrick e o atacante Luciano. Eles ainda não têm previsão de retorno aos gramados. Rogério Ceni disse que espera contar com o camisa 11 em no máximo dez dias. O São Paulo é o segundo colocado do Grupo B, com sete pontos, atrás do São Bernardo, que tem 11. Até aqui, são cinco jogos, com duas vitórias (Santo André e Ponte Preta), um empate (Ituano) e duas derrotas (Guarani e Red Bull Bragantino).
Crédito: ElencodoSãoPauloganhoufolganestasegunda-feira(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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