Após vitória, Auremir elogia o Cuiabá e celebra bom início na Série B

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

A vitória sobre o Avaí por 2 a 0 na manhã deste sábado em Florianópolis confirmou o ótimo início do Cuiabá na Série B do Brasileiro. Invicta e dentro do G4, a equipe do volante Auremir chegou ao terceiro triunfo seguido na competição. O camisa cinco elogiou a atuação do time.

- A partida foi dura, contra um adversário de qualidade, mas que está passando por um momento adverso. Nossa equipe se preparou para aproveitar-se disso e fazer o resultado. Além de uma boa vitória, realizamos uma ótima apresentação - declarou. A respeito do começo de trajetória na Série B próximo do ideal, Auremir se disse feliz, porém consciente do quão longo é o campeonato. Para o atleta, manter-se regular será fundamental para o clube ter sucesso na competição.