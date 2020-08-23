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futebol

Após vitória, Auremir elogia o Cuiabá e celebra bom início na Série B

Equipe do volante venceu o Avaí por 2 a 0, neste sábado, em Florianópolis, pela competição...

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

22 ago 2020 às 21:53
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
A vitória sobre o Avaí por 2 a 0 na manhã deste sábado em Florianópolis confirmou o ótimo início do Cuiabá na Série B do Brasileiro. Invicta e dentro do G4, a equipe do volante Auremir chegou ao terceiro triunfo seguido na competição. O camisa cinco elogiou a atuação do time.
- A partida foi dura, contra um adversário de qualidade, mas que está passando por um momento adverso. Nossa equipe se preparou para aproveitar-se disso e fazer o resultado. Além de uma boa vitória, realizamos uma ótima apresentação - declarou. A respeito do começo de trajetória na Série B próximo do ideal, Auremir se disse feliz, porém consciente do quão longo é o campeonato. Para o atleta, manter-se regular será fundamental para o clube ter sucesso na competição.
- Estamos muito felizes pelo bom início, mas temos ciência de que apenas quatro rodadas se passaram e muita coisa ainda irá acontecer. Seguiremos trabalhando, focados pra mantermos uma regularidade ao longo da disputa -definiu.

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