Após vinte anos, Mirassol chega à final do Paulista Sub-20 e colhe frutos de investimento em estrutura

Em 2021, o Mirassol tem colhido todos os frutos plantados nos anos anteriores. O que ilustra esse cenário é o desempenho da equipe Sub-20 no Campeonato Paulista da categoria. Na tarde da última quarta-feira, no José Maria de Campos Maia, o Leão Mirassolense bateu o Audax por 2 a 0, com gols de Kauã e Gabriel Tota, e se classificou para a final contra o Palmeiras.> Veja 25 jogadores com passagem por seleção que estão livres no mercadoA vaga na decisão, inclusive, é a materialização do que o clube que vem implementando em seu DNA: o estilo de formar jogadores dentro de casa. E toda essa filosofia só foi possível por conta, justamente, do investimento nas categorias de base. Através de boa parte da venda do prata da casa - Luiz Araújo, do São Paulo para o Lille, da França -, o clube pode se estruturar e garantir melhores condições para as suas fileiras de base.

Dentro de campo, os frutos fazem parte de um bom planejamento do técnico Mateus Naneti, que, ao longo de toda competição, adotou um sistema ofensivo e enfileirou vitória importantes, contra fortes adversários. Após a classificação, o treinador comemorou o grande momento.

- A emoção e o sentimento são os melhores possíveis. De um trabalho bem realizado e de envolvimento de todos no clube, do presidente a rouparia. Isso nos possibilita fazer as coisas dentro de campo e nos deixa ainda mais realizado - afirmou o jovem treinador.

Um dos principais nomes da equipe durante a competição, o zagueiro e capitão Octavio Metzker, comemorou o feito da equipe e projetou a final diante do Palmeiras. De acordo com o defensor, não faltará dedicação para coroar a campanha com o troféu.

- Nós sabemos o que fizemos para chegar até aqui e também sabemos que teremos que fazer ainda mais para conquistar o título. Temos certeza que vamos nos dedicar ao máximo para trazer esse título para Mirassol e coroar essa campanha erguendo o troféu - disse o zagueiro do Leão.

As duas partidas da final do Campeonato Paulista Sub-20 serão disputadas no Allianz Parque, no domingo, às 21h30, e no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na próxima quarta-feira, às 19h30.