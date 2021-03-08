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futebol

Após vice, presidente do Grêmio traça perfil dos 'reforços'

Romildo Bolzan foi claro ao dizer que vai buscar atletas de peso para o elenco de Portaluppi...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:41

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 10:41
Crédito: Novo contrato de Renato vai até o fim de 2021 (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O vice-campeonato da Copa do Brasil deve mexer com as estruturas do Grêmio. Após atuações ruins contra o Palmeiras e a imposição do adversário nos confrontos, a diretoria do Tricolor promete ir à campo para buscar reforços de peso.
+ Abel Ferreira faz história: veja os técnicos com mais títulos nacionais e internacionais pelo Palmeiras
Após o revés na decisão, o presidente Romildo Bolzan traçou o perfil dos novos reforços da equipe gaúcha para a próxima temporada.
+ Paredão falso, bracinho de jacaré e mais: Paulo Victor vira meme após título do Palmeiras
‘O nome de peso é aquele que chega para ser titular, que vai desempenhar e jogar. Não serão muitas contratações, mas de peso, relevantes. Este é o perfil que desejamos. Temos conversado com jogadores. São algumas situações, mas qualquer uma que, caso consigamos realizar, darão uma dimensão muito importante ao time’, afirmou.
Além do Gaúcho, o Grêmio terá no seu calendário a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

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