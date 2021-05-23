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futebol

Após vice no Francês, dono do PSG garante permanência de Mbappé: 'Não vai a lugar nenhum'

Nasser Al-Khelaifi afirmou, mais uma vez, que o craque francês seguirá no clube...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 19:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 19:35
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Após o término da última rodada do Campeonato Francês, onde o PSG ficou com o vice-campeonato ao ser superado pelo Lille, o dono do clube parisiense novamente se pronunciou sobre o futuro de uma de suas maiores estrelas: Kylian Mbappé.Em entrevista ao canal de TV 'Canal +', Nasser Al-Khelaifi garantiu que o craque francês não vai deixar o Paris Saint-Germain 'de forma alguma', esfriando um possível interesse de clubes como o Real Madrid, que segundo a imprensa europeia, é o clube que deseja contar com o jovem num futuro próximo.
- De jeito nenhum Mbappé sai do clube, garanto que ele ficará no PSG. Ele quer ficar e não vai a lugar nenhum. Preocupados com a renovação de Mbappé? Não, não estamos nem um pouco preocupados com isso. Estamos muito calmos, muito relaxados - disse Al-Khelaifi.
Neste domingo, Mbappé entrou em campo pelo PSG e marcou um dos gols da vitória do time parisiense frente ao Brest, por 2 a 0, que não foi suficiente para garantir o 10° título do clube, já que o Lille venceu o Angers por 2 a 1 e conquistou o troféu. Antes da partida, Mbappé foi eleito pela Ligue 1 como o craque da competição pelo segundo ano consecutivo e falou sobre o seu futuro, ou não, com o Paris Saint-Germain.
- Todos sabem que tenho uma conexão muito grande com o clube. Sou grato por tudo, porque quando vim para cá eu não era ninguém, e eles me deram toda a confiança que eu precisava. Quero vencer, quero um projeto sólido ao meu redor. Isso é o mais importante para mim, já que eu respiro futebol. Só um time pode ganhar a Champions a cada temporada, então é importante que o meu time queira vencer. Vou conversar com o clube e vamos ver o que acontecerá, mas sempre estive feliz aqui - disse.

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