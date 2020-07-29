Após vice da Copa da Polônia, Conrado avalia como 'bom início' os primeiros meses no Lechia Gdansk

Crédito: Divulgação / Lechia Gdansk

Revelado na base do Grêmio e com passagens pelo Oeste e Figueirense, o lateral-esquerdo Conrado encerrou a sua primeira temporada pelo Lechia Gdansk com a conquista do vice-campeonato da Copa da Polônia, na última sexta-feira. No clube europeu desde janeiro deste ano, o jogador soma sete assistências e um gol em 15 jogos (sete como titular), além de dois pênaltis sofridos neste período, números comemorados pelo próprio atleta.

- Eu estou feliz, apesar de ter dificuldade com a língua e o estilo de jogo ser diferente, mas consegui me adaptar e ter bons resultados em um curto tempo. Aqui o futebol é mais rápido, mais intenso e agressivo, existe muito mais fisicamente - disse Conrado, que aprovou os seus primeiros meses pelo time polonês.

- Ficamos em quarto na liga e fomos vice-campeões da copa. Acredito que foram sete meses com um bom início de trabalho na Europa com a camisa do Lechia Gdansk - concluiu.