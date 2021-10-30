Após vexame na Copa da Alemanha, Bayern se recupera na Bundesliga com goleada sobre o Union Berlin

As coisas voltaram ao normal na Alemanha. Após ser goleado pelo Borussia Mönchengladbach no meio de semana, o Bayern de Munique foi até a capital germânica neste sábado e venceu o Union Berlin por 5 a 2 na Bundesliga. Lewandowski (duas vezes), Sané, Coman e Müller marcaram para os bávaros, enquanto Giesselmann e Ryerson fizeram para o time da casa.
GOLAÇOSNo segundo tempo, o time de Julian Nagelsmann seguiu atacante e marcou dois golaços. Aos 15, Coman recebeu de Müller, encarou a marcação e acertou chute forte no ângulo, enquanto o próprio Müller marcou o quinto aos 34 após jogada de Upamecano. Antes do quinto gol, porém, Ryerson fez o segundo do Union Berlin após lance Behrens pela esquerda.
SITUAÇÃOCom a vitória, a terceira consecutiva na competição, a equipe da Baviera chegou aos 25 pontos conquistados no Campeonato Alemão e segue na liderança com um ponto de vantagem para o Borussia Dortmund, vice-líder, que venceu o Colônia por 2 a 0 neste sábado.
SEQUÊNCIAUnion Berlin e Bayern de Munique voltam a campo pelo Campeonato Alemão no próximo fim de semana, contra Colônia e Freiburg, respectivamente. Antes, porém, as duas equipes jogam por competições da Uefa. Enquanto o Union Berlin encara o Feyenoord na Conference League, o Bayern enfrenta o Benifca na Champions League.