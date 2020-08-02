Após 'vergonha' no Paulistão, São Paulo projeta redenção no Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Poucos dias após a eliminação no Paulistão para o Mirassol, alguns jogadores do São Paulo se manifestaram sobre aquela doída derrota por 3 a 2, no Morumbi, na última quarta-feira. Pablo, Bruno Alves e Reinaldo falaram com a TV oficial do clube e expressaram o sentimento de tristeza pela queda no estadual, a qual classificaram como vergonhosa. Agora, para eles, é hora de projetar uma redenção na disputa do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista concedida para a SPFCTV, na última sexta-feira, Reinaldo não escondeu que está triste e nem a dor da eliminação. Para ele, a vergonha é tanta a ponto de não ter vontade de ir para casa para não encarar a família

- (O sentimento) É de muita tristeza. Eu estou aqui há bastante anos e cada eliminação para mim dói muito e tenho certeza que para o nosso torcedor e para os meus companheiros dói também. O meu sentimento é muito ruim, não consegui dormir e tenho certeza que nosso torcedor também. Meu sentimento é de vergonha, de não querer nem ir para casa olhar para o meu filho e para a minha esposa, que torcem para mim. Tenho certeza que o nosso torcedor está com esse sentimento de tristeza - declarou o lateral-esquerdo.Bruno Alves, outro líder do elenco, vai no mesmo caminho do camisa 6 tricolor, e disse sentir vergonha pelo que aconteceu no Morumbi. Segundo o zagueiro, muitos planos foram quebrados, mas a hora não é de falar tanto e sim de trabalhar pensando nos próximos passos do clube na temporada.

- O sentimento é vergonha, indignação, insatisfação. A gente tinha um plano de chegar nas fases finais e acontecer isso pega todo mundo de surpresa, porque não era o que a gente queria, mas agora não tem muito o que falar. Tem que trabalhar e se dedicar cada vez mais para que a gente possa colher frutos no futuro - afirmou o defensor são-paulino.

Pablo que, apesar da eliminação, vive boa fase nesta retomada do futebol paulista, foi outro que admitiu que a eliminação machucou demais o grupo e o torcedor são-paulino, mas já projetou o que fazer para tentar amenizar essa dor e umas das soluções é voltar a vencer, de preferência já no próximo final de semana, quando começa o Campeonato Brasileiro para o São Paulo.

- (Para remendar a ferida) É vencer, vencer o mais rápido possível. Já temos jogo do Campeonato Brasileiro contra o Goiás. É ir lá, fazer uma grande partida, vencer o jogo e somar os três pontos. A gente sabe como é o Brasileiro, que o começo é fundamental, você tem que ir somando essas vitórias. Esse é o nosso objetivo, ser campeão e levar o clube onde ele tem que estar, que é voltar a vencer. Quando você perde um campeonato, a pressão aqui sempre vai aumentar. A gente tem que ter consciência que tem que entrar nos campeonatos para vencer - concluiu o atacante tricolor.