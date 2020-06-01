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futebol

Após venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contratações

Sandro Tonali e Marash Kumbulla são os principais alvos do clube italiano para a próxima temporada. Ambos tem 20 anos e são vistos como atletas de grande projeção na Itália...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 14:14

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:14

Crédito: AFP
Após acertar a venda de Mauro Icardi em definitivo para o Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros (R$ 301 milhões), a Inter de Milão já pensa em dois reforços para a próxima temporada: Sandro Tonali, meio-campista do Brescia, e Marash Kumbulla, zagueiro do Verona, de acordo com a “Sky Sport”.
Em recente entrevista, Massimo Cellino, presidente do Brescia, afirmou que o “novo Pirlo” gostaria de permanecer no futebol italiano e que os clubes com maior potencial de adquirir seu passe são Juventus e a própria Inter. Os nerazzurri já tomaram a dianteira e estão negociando com o atleta avaliado em 40 milhões de euros (R$ 241 milhões).
Já Kumbulla tem os mesmos 20 anos de Tonali, é uma figura chave na equipe do Verona e avaliado em 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). O time de Milão está disposto a pagar o preço para ter um dos defensores com maior projeção do futebol italiano para o futuro.
Além da venda de Icardi, a Inter tem outros jogadores de seu plantel na mira de gigantes europeus. O principal é Lautaro Martínez, alvo de desejo do Barcelona, mas também o zagueiro Skriniar já foi alvo de especulações com o futebol espanhol.E MAIS:Histórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que MaradonaReino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentenaBarcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebolPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporada E MAIS:

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