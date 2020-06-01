Após venda de Icardi, Inter de Milão planeja duas jovens contratações

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Após acertar a venda de Mauro Icardi em definitivo para o Paris Saint-Germain por 50 milhões de euros (R$ 301 milhões), a Inter de Milão já pensa em dois reforços para a próxima temporada: Sandro Tonali, meio-campista do Brescia, e Marash Kumbulla, zagueiro do Verona, de acordo com a “Sky Sport”.

Em recente entrevista, Massimo Cellino, presidente do Brescia, afirmou que o “novo Pirlo” gostaria de permanecer no futebol italiano e que os clubes com maior potencial de adquirir seu passe são Juventus e a própria Inter. Os nerazzurri já tomaram a dianteira e estão negociando com o atleta avaliado em 40 milhões de euros (R$ 241 milhões).

Já Kumbulla tem os mesmos 20 anos de Tonali, é uma figura chave na equipe do Verona e avaliado em 30 milhões de euros (R$ 180 milhões). O time de Milão está disposto a pagar o preço para ter um dos defensores com maior projeção do futebol italiano para o futuro.