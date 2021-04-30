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Após vencer por 6 a 0 em sua reestreia pelo ABC, Moácir Junior vai em busca do titulo estadual

Treinador retornou ao comando da equipe de Natal e tem como meta conquistar o Campeonato Potiguar nesse início de temporada...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 16:58

LanceNet

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Publicado em 

30 abr 2021 às 16:58
Crédito: Rennê Carvalho/ABC
Pensando na reconstrução para a temporada, o ABC decidiu repatriar um velho conhecido da torcida para assumir a área técnica na sequência de 2021: o técnico Moacir Júnior, que já havia passado pelo clube potiguar em 2014. Em sua reestreia pelo Mais Querido, Moacir venceu o ASSU fora de casa por 6 a 0, aplicando a maior goleada do Campeonato Potiguar 2021 até agora. O vínculo entre ambas as partes é válido ate o final da Serie D.- Para mim é uma sensação muito prazerosa poder reestrear comandando o ABC. Um clube que eu sei da força, da camisa e da torcida que tem e a gente vai tentar buscar fazer um bom trabalho. Fizemos a nossa parte nessa reestreia e foi muito especial da maneira que foi. Todos se entregaram muito e isso me deu uma esperança muito grande - comentou.
O ABC agora terá a oportunidade de dar a volta por cima agora sob comando do novo técnico. O clube tem os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, quando enfrentará a Chapecoense, e o segundo turno do Campeonato Potiguar. O comandante Moacir Júnior foi campeão potiguar em 2019, quando comandava o América-RN e vê o período como importante para conquistar o bi-campeonato pessoal.- Agora temos que focar na preparação deste returno e em conjunto com isso já começar a visualizar a nossa preparação da terceira fase da Copa do Brasil, contra a Chapecoense. Esperamos poder melhorar a cada dia com muita dedicação de todos e eu espero que nos próximos 10 dias consigamos um padrão ainda melhor das ideias e dos conceitos que a gente ainda vai colocar para todo o grupo - finalizou.
Somado a isso, o ABC terá em sua agenda os compromissos da Série D do Campeonato Brasileiro, com estreia programada para o dia 5 de maio, contra o Treze, da Paraíba, onde Moacir Júnior teve passagem em 2020 e conquistou o Campeonato Paraibano daquele ano.

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