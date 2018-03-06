Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabão

Após vencer o São Mateus, Vitória se prepara para encarar a Desportiva

O técnico Flávio Annunziata terá a semana inteira para preparar o Alvianil para o clássico no Salvador Costa

Publicado em 05 de Março de 2018 às 21:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2018 às 21:21
O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, após o triunfo por 2 a 0 diante do São Mateus, no último sábado, que deixou o Alvianil com chances de classificação para as semifinais do Capixabão. Os titulares fizeram apenas trabalho na academia, depois foram para a piscina. Já os reservas, e os que entraram no decorrer do jogo, realizaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Vilavelhense, que terminou com vitória por 3 a 0 da Águia Azul. Os gols foram marcados por Thiago Keller, Marcus Bastos e Anderson. O Vitória volta a treinar na manhã desta terça-feira, no Ninho da Águia.
Flávio Annunziata revelou que vai manter a pegada que a equipe teve diante do São Mateus. O treinador agora terá uma semana inteira para preparar o time para o clássico diante da Desportiva, no sábado, que definirá o rumo do Vitória no Capixabão. Ele espera que a Águia Azul consiga fazer um grande jogo no sábado, e reitera que é necessário que o Vitória faça sua parte para buscar a classificação para, só depois, pensar nos outros resultados que lhe interessam.
"Vamos seguir com o nosso trabalho, com nossa postura em campo. Essa semana a gente tem mais dias para aprimorar, definir a função de cada jogador em campo, como eles devem se portar, movimentação dentro do campo, posicionamento... E melhorar a parte emocional também, que já deu uma melhorada boa, após a derrota lá de Venda Nova. Estou esperançoso em fazer uma ótima partida, para acabarmos essa primeira fase, fazendo o nosso dever de casa, que é a nossa obrigação. O Vitória tem que entrar, e como time grande que é, e fazer a sua parte aqui dentro de casa."
O Vitória ocupa a sétima colocação com 11 pontos, e para se classificar para as semifinais precisa, além de vencer a Desportiva, de uma combinação de resultados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória
Hospital Dr Jayme Santos Neves possui contêineres para atender ao provável aumento da demanda para os casos de Covid-19
Morador de rua tem o corpo incendiado enquanto dormia em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados