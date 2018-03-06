Após vencer o São Mateus, Vitória se prepara para encarar a Desportiva

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta segunda-feira, após o triunfo por 2 a 0 diante do São Mateus, no último sábado, que deixou o Alvianil com chances de classificação para as semifinais do Capixabão. Os titulares fizeram apenas trabalho na academia, depois foram para a piscina. Já os reservas, e os que entraram no decorrer do jogo, realizaram um jogo-treino contra a equipe sub-20 do Vilavelhense, que terminou com vitória por 3 a 0 da Águia Azul. Os gols foram marcados por Thiago Keller, Marcus Bastos e Anderson. O Vitória volta a treinar na manhã desta terça-feira, no Ninho da Águia.

Flávio Annunziata revelou que vai manter a pegada que a equipe teve diante do São Mateus. O treinador agora terá uma semana inteira para preparar o time para o clássico diante da Desportiva, no sábado, que definirá o rumo do Vitória no Capixabão. Ele espera que a Águia Azul consiga fazer um grande jogo no sábado, e reitera que é necessário que o Vitória faça sua parte para buscar a classificação para, só depois, pensar nos outros resultados que lhe interessam.

"Vamos seguir com o nosso trabalho, com nossa postura em campo. Essa semana a gente tem mais dias para aprimorar, definir a função de cada jogador em campo, como eles devem se portar, movimentação dentro do campo, posicionamento... E melhorar a parte emocional também, que já deu uma melhorada boa, após a derrota lá de Venda Nova. Estou esperançoso em fazer uma ótima partida, para acabarmos essa primeira fase, fazendo o nosso dever de casa, que é a nossa obrigação. O Vitória tem que entrar, e como time grande que é, e fazer a sua parte aqui dentro de casa."