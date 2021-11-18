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  • Após vencer o Palmeiras, Luciano comenta retrospecto do São Paulo no Allianz Parque: 'Espero que continue'
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Após vencer o Palmeiras, Luciano comenta retrospecto do São Paulo no Allianz Parque: 'Espero que continue'

Atacante marcou o segundo gol do Tricolor na vitória diante do Palmeiras, em pleno Allianz Parque. Luciano falou, ainda, sobre a escalação do rival, que usou o time reserva...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2021 às 22:55

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 22:55

O São Paulo conquistou uma grande vitória diante do Palmeiras nesta quarta-feira (17), pela 33ª rodada do Brasileirão. Diante dos reservas do rival, o time venceu por 2 a 0, com gols de Gabriel Sara e Luciano. Após a partida, Luciano falou sobre o retrospecto do Tricolor no Allianz Parque e sobre o clássico.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Perguntando sobre as recentes vitórias do São Paulo na casa do Palmeiras, o atacante se mostrou feliz e explicou o que fez o time reverter um retrospecto que já foi negativo.
- Muita dedicação da nossa parte. O que a gente está fazendo contra eles aqui é algo bom e espero que continue - afirmou o camisa 11.
Luciano falou ainda sobre o fato de jogar contra a equipe reserva do Palmeiras. Segundo ele, a escalação foi inesperada, mas não diminuiu o tamanho da conquista são-paulina.
- A gente não sabia, se preparou para pegar o time titular, mas é o Palmeiras. A gente jogou bem, ganhamos do Palmeiras. Tem jogadores que seriam titulares em outros times do Brasil fácil - comentou Luciano.O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (24), para enfrentar o Athletico-PR, no Morumbi. De volta ao seu estádio, o Tricolor busca somar mais pontos e se livrar de vez do perigo do rebaixamento.
Crédito: LucianomarcouosegundogoldoSãoPaulo(Foto:FernandoRoberto/LANCEPRESS!

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