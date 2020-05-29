Após vencer o Borussia, Bayern Munique busca se aproximar do título contra o Fortuna Düsseldorf

Após derrotar o maior rival, Borussia Dortmund, na última terça, o Bayern de Munique volta a campo, neste sábado, contra o Fortuna Düsseldorf, em partida válida pela 29ª rodada da Bundesliga, na Arena, às 13h30 (horário de Brasília). O time de Hans-Dieter Flick segue na liderança do campeonato com 64 pontos em 28 jogos, sete à frente do segundo colocado, o Dortmund.
No primeiro turno, os bávaros golearam por 4 a 0, na Düsseldorf Arena, e caso conquiste novamente a vitória, será a terceira em sete dias após a volta da Bundesliga. Já o adversário segue na zona de rebaixamento com 27 pontos, apenas um atrás do Mainz, primeira equipe fora da área da degola.
- É claro que queremos vencer o Düsseldorf, mesmo que seja difícil. Queremos aproveitar nossa grande vitória no meio da semana . Agora é importante aproveitar isso no jogo em casa - disse Hansi Flick na coletiva de imprensa nesta sexta-feira.
Já o comandante do Fortuna Düsseldorf,, Uwe Rösler, destacou que a equipe ainda não perdeu desde o retorno do Campeonato Alemão, porém elogiou os líderes do campeonato, rivais deste próximo sábado.
- Como jogador e treinador, sempre tive muito respeito pelo Bayern. O sucesso da associação fala por si. O futebol que eles jogam no momento é fantástico -afirmou Rösler em tom alto aos próximos adversários.
Confira as prováveis escalações
Bayern de Munique: M. Neuer, B. Pavard, J. Boateng, A. Davies, D. Alaba; L. Goretzka, S. Gnabry ,T. Mueller, K. Coman, J. Kimmich; R. Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick
Fortuna Düsseldorf: F. Kastenmeier, A. Hoffmann, K. Ayhan, N. Giesselmann; V. Berisha, E. Thommy, K. Stoeger, M. Zimmermann, M. Suttner; K. Karaman e R. Hennings. Técnico: Uwe Rösler.
Veja os jogos desta rodada pelo Campeonato AlemãoFreiburg x Bayer Leverkusen (sexta, 29/05, às 15h30 no Schwarzwald-Stadion);
Wolfsburg x Eintracht Frankfurt (sábado, 30/05, às 10h30 no Wolfsburg);
Hertha Berlin x Augsburg (sábado, 30/05, às 10h30 no Olímpico de Berlim);
Mainz x Hoffenheim (sábado, 30/05, às 10h30 no Mainz Arena);
Schalke 04 x Werder Bremen (sábado, 30/05, às 10h30 no Gelsenkirchen);
Bayern de Munique x Fortuna Düsseldorf (sábado, 30/05, às 13h30 na Arena de Munique);
Borussia Mönchengladbach x Union Berlin (domingo, 31/05, às 10h30 no Mönchengladbach);Paderborn x Borussia Dortmund (Domingo, 31/05, às 13h30 no Paderborn Arena);
Colônia x RB Leipzig (Segunda, 01/06, às 15h30, em Colônia).