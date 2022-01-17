Após vencer a Bola de Ouro, Alexia Putellas é eleita também a melhor jogadora do mundo pela Fifa

Assim como aconteceu na Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista "France Football", a meia-atacante Alexia Putellas, do Barcelona, conquistou também a honraria de melhor jogadora do mundo pela Fifa. Nesta segunda-feira, no Fifa The Best, a atleta de 27 anos recebeu o troféu.Putellas desbancou a concorrência Sam Kerr, do Chelsea, e Jennifer Hermoso, sua companheira no Barcelona. É a primeira vez que ela é eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa.
Pelo Barcelona, Putellas foi campeã da Copa do Rei, do Campeonato Espanhol e da Champions League na última temporada, em um ano brilhante para o time da Catalunha.