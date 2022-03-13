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Após vaias, Neymar reposta mensagem de Suárez: 'Sem memória’

Atacantes fizeram história no Barcelona, e uruguaio insinua que críticas ao brasileiro são injustas. PSG foi eliminado da Champions League nesta semana...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 17:48

Publicado em 13 de Março de 2022 às 17:48

O atacante Neymar compartilhou, neste domingo, uma crítica do também atacante Luis Suárez à torcida do PSG. O brasileiro repostou o conteúdo publicado pelo uruguaio em uma rede social. Essa foi a maneira que o astro encontrou para responder aos franceses que o vaiaram mais cedo, na vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux. Assim como Neymar, Messi também foi vaiado. Os dois jogaram 90 minutos, mas só o brasileiro marcou gol. Os outros foram de Mbappé (que foi aplaudido) e Leandro Paredes.
Apesar do título francês estar encaminhado, a torcida do PSG está revoltada com a postura do PSG na eliminação para o Real Madrid, na última quarta-feira, na Champions League.
Em sua crítica, no Instagram, Suárez afirmou que o futebol está sem memória e reforçou que gosta muito de Neymar e Messi. Juntos, os três fizeram história no Barcelona e foram campeões mundiais em 2015.
Crédito: TrioMSN!SuárezdefendeMessieNeymardecríticasapóselesseremvaiados  (Foto:Reprodução/Instagram

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