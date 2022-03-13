Após vaias, Neymar reposta mensagem de Suárez: 'Sem memória’

O atacante Neymar compartilhou, neste domingo, uma crítica do também atacante Luis Suárez à torcida do PSG. O brasileiro repostou o conteúdo publicado pelo uruguaio em uma rede social. Essa foi a maneira que o astro encontrou para responder aos franceses que o vaiaram mais cedo, na vitória por 3 a 0 sobre o Bordeaux. Assim como Neymar, Messi também foi vaiado. Os dois jogaram 90 minutos, mas só o brasileiro marcou gol. Os outros foram de Mbappé (que foi aplaudido) e Leandro Paredes.