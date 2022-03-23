Após vaga na Libertadores, Fortaleza lança segundo filme sobre década vitoriosa

Em parceria com a Estação Luz Filmes e a BlackJack Filmes, o Fortaleza lança, nas próximas semanas, o Meu Tricolor de Aço 2 - Um Sonho que Liberta. O acesso a belas imagens das conquistas recentes do Fortaleza estão somadas a uma história inspirada em momentos da vida real, sendo um longa em formato de docuficção entrelaçando os feitos do Tricolor desde a comemoração de seu Centenário, em 2018.

Atuante durante quatro gestões do departamento de futebol e diretoria executiva, desde dezembro de 2014, Marcelo Paz, Presidente do clube, participou e assistiu o longa em primeira mão. 'O filme está excelente, gostei muito, até chorei algumas vezes por conta da história e da narrativa. Tenho certeza que, quem é verdadeiro torcedor do Fortaleza, vai se emocionar e vai ter uma grande experiência no cinema ao assistir', contou.

Além da narrativa inédita, o longa traz novos depoimentos e imagens exclusivas de momentos marcantes da conquista de uma vaga inédita do clube para a Libertadores da América pela primeira vez em sua história. Neste ano, quando disputa a competição, chegou o momento de assistir um roteiro ainda mais inspirador.

'Já escrevi muitos roteiros ao longo da carreira, inclusive para o próprio Fortaleza, a partir do convite para integrar o marketing do clube. No entanto, nenhum desses trabalhos exigiu tanta entrega quanto esse projeto. Foi um prazer e um desafio enorme contar a história dos vitoriosos anos pós-centenário, principalmente por não se tratar de um documentário padrão, mas um híbrido que conta a história de uma família, inspirada em momentos que realmente aconteceram', comemorou Sidarta Arruda, roteirista do filme.

Lançado em 2018, ‘Meu Tricolor de Aço’ trouxe imagens e depoimentos de especialistas, torcedores e jogadores do Fortaleza, que completava ali seus primeiros 100 anos de vida. Sucesso de público nos cinemas cearenses, o documentário segue disponível na plataforma Netflix para quem quiser relembrar momentos da uma história marcada por paixão e conquistas.

De lá para cá, o Leão do Pici seguiu batendo recordes e conquistando feitos imensos no cenário regional e nacional. Os títulos estaduais, a conquista da Copa do Nordeste, o título nacional da Série B 2018, as boas campanhas na elite do futebol brasileiro, a estreia oficial em torneio internacional com a Sul-Americana 2020, além do incrível ano de 2021, culminando com a classificação inédita de uma equipe cearense para a Copa Libertadores de América, tudo isso faz parte do novo filme, trazendo ainda a ótica de um torcedor muito especial.