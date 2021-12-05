Após vaga inédita para a Libertadores, Marcelo Boeck elogia trabalho do Fortaleza

Ídolo da torcida do Fortaleza, o goleiro Marcelo Boeck falou sobre a importância do time ter conquistado a vaga inédita na Libertadores de 2022, sendo a primeira equipe nordestina a disputar a maior competição do continente. Para ele, isso é consequência de um trabalho forte realizado por todos.ATUAÇÕES: Renato Augusto leva a maior nota no empate do Corinthians

- Há alguns anos falei sobre o trabalho que vinha sendo feito no Fortaleza e que ele daria resultados. Participei da retomada do clube neste processo e vivi cada passo até chegarmos à Libertadores. Esse clube merece mais do tudo o que está acontecendo. Sofremos, sorrimos e lutamos muito para chegar a esse nível. O torcedor do Fortaleza é o grande responsável, também, por essa trajetória vitoriosa do clube. Eles nunca nos abandonaram - disse.

Para o jogador, 2022 tem tudo para ser um ano perfeito para o Leão do Pici.

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- Vamos lutar para terminar bem a Série A para começar a projetar 2022 também. Sem dúvida, o próximo ano tem tudo para ser ainda mais especial para o clube - concluiu.