Após uma década no Shakhtar Donetsk, Dentinho deixa o clube ucraniano

Brasileiro com mais títulos na história do Shakhtar Donetsk, o atacante Dentinho não é mais jogador da equipe ucraniana. Nesta segunda-feira, o clube do leste europeu anunciou a saída do atleta revelado no Corinthians, que está em reta final de contrato, mas decidiu não estender o vínculo.Dentinho entrou em campo no empate dos Mineiros contra o Kolos Kovalivka, no último domingo, e jogou os cinco minutos finais da partida que terminou com vitória por 3 a 1 do time de Roberto De Zerbi. Após o jogo, o atacante foi homenageado ainda no vestiário.