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futebol

Após uma década no Shakhtar Donetsk, Dentinho deixa o clube ucraniano

Brasileiro decide não renovar contrato com os Mineiros e fica livre no mercado. Atacante de 32 anos ainda não tem proposta de outros clubes para o próximo ano...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2021 às 14:18

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 14:18

Crédito: Divulgação
Brasileiro com mais títulos na história do Shakhtar Donetsk, o atacante Dentinho não é mais jogador da equipe ucraniana. Nesta segunda-feira, o clube do leste europeu anunciou a saída do atleta revelado no Corinthians, que está em reta final de contrato, mas decidiu não estender o vínculo.Dentinho entrou em campo no empate dos Mineiros contra o Kolos Kovalivka, no último domingo, e jogou os cinco minutos finais da partida que terminou com vitória por 3 a 1 do time de Roberto De Zerbi. Após o jogo, o atacante foi homenageado ainda no vestiário.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
De acordo com informações do "ge", o jogador retornará ao Brasil, onde analisará o futuro junto com a família. Segundo apuração do LANCE!, o atleta de 32 anos ainda não tem propostas. + Dentinho ficou livre no mercado: veja 30 jogadores interessantes sem clube
Ao todo, Dentinho entrou em campo 197 vezes pelo Shakhtar Donetsk, marcou 29 gols e deu 16 assistências. O brasileiro conquistou 16 títulos, sendo seis vezes o Campeonato Ucraniano.

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