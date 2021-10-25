  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após um mês, Igor Vinícius retorna ao São Paulo; veja estatísticas do lateral contra o Red Bull Bragantino
Após um mês, Igor Vinícius retorna ao São Paulo; veja estatísticas do lateral contra o Red Bull Bragantino

Jogador entrou no intervalo substituindo Orejuela em Bragança Paulista, na derrota por 1 a 0. Igor estava fora da equipe após sofrer uma pancada no olho no meio de setembro...
LanceNet

25 out 2021 às 13:30

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 13:30

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, teve um gosto amargo para a equipe de Rogério Ceni. No entanto, o jogo marcou a volta do lateral-direito Igor Vinícius ao time após um mês fora. O camisa 2 entrou no intervalo na vaga de Orejuela, voltando ao time depois de sete partidas fora, contra América-MG, Atlético-MG, Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará e Corinthians.
Com o Red Bull Bragantino buscando a vitória, coube a Igor Vinícius se preocupar mais na defesa. Foram duas faltas cometidas e duas sofridas. Além disso, foram duas perdas da posse de bola. Os números são do site de estatísticas 'Footstats'.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Igor foi bastante participativo, com 36 passes, sendo o sexto jogador do Tricolor com mais passes na partida. No entanto, ele não chegou muito ao ataque, passando o jogo sem realizar cruzamento.
VEJA OS NÚMEROS DE IGOR VINÍCIUS NA DERROTA PARA O RED BULL BRAGANTINO SEGUNDO O 'FOOTSTATS'​Finalizações: 1 (1 errada)Passes: 36 (2 errados) ​Desarmes: 0​Cruzamentos: 0 ​Lançamentos: 1 (1 errado)​Faltas cometidas: 2Faltas sofridas: 2​Impedimentos: 0Perda da posse de bola: 2

