Após um mês, Igor Vinícius retorna ao São Paulo; veja estatísticas do lateral contra o Red Bull Bragantino

A derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid, teve um gosto amargo para a equipe de Rogério Ceni. No entanto, o jogo marcou a volta do lateral-direito Igor Vinícius ao time após um mês fora. O camisa 2 entrou no intervalo na vaga de Orejuela, voltando ao time depois de sete partidas fora, contra América-MG, Atlético-MG, Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará e Corinthians.
Com o Red Bull Bragantino buscando a vitória, coube a Igor Vinícius se preocupar mais na defesa. Foram duas faltas cometidas e duas sofridas. Além disso, foram duas perdas da posse de bola. Os números são do site de estatísticas 'Footstats'.
Igor foi bastante participativo, com 36 passes, sendo o sexto jogador do Tricolor com mais passes na partida. No entanto, ele não chegou muito ao ataque, passando o jogo sem realizar cruzamento.
VEJA OS NÚMEROS DE IGOR VINÍCIUS NA DERROTA PARA O RED BULL BRAGANTINO SEGUNDO O 'FOOTSTATS'Finalizações: 1 (1 errada)Passes: 36 (2 errados) Desarmes: 0Cruzamentos: 0 Lançamentos: 1 (1 errado)Faltas cometidas: 2Faltas sofridas: 2Impedimentos: 0Perda da posse de bola: 2