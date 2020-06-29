Após um ano parado, Negueba comemora recomeço

Crédito: Divulgação / Gyeongnam

Um dos principais nomes do futebol coreano em 2019, o meia Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo, passou por um momento emocionante neste domingo. O jogador retornou aos jogos no empate em 1 x 1 com o Jeju United na K-League Challenge após um ano parado por conta de uma lesão no joelho.

Segundo o jogador, passou um filme em sua cabeça ao entrar em campo.

- Qualquer trabalhador que não possa exercer sua atividade por conta de um problema de saúde não fica bem. Comigo não foi diferente. Passou um filme em minha cabeça de toda a luta e batalha para retornar bem, 100%. Estou muito feliz com essa volta. Espero que esse seja o primeiro de muitos jogos no ano.

Segundo Negueba, a meta do Gyeongnam é conquistar a K-League Challenge esse ano.