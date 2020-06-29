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futebol

Após um ano parado, Negueba comemora recomeço

Meia ex-Flamengo está no futebol coreano e teve uma grave lesão no ano passado
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LanceNet

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Publicado em 

29 jun 2020 às 14:21

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 14:21

Crédito: Divulgação / Gyeongnam
Um dos principais nomes do futebol coreano em 2019, o meia Negueba, ex-Flamengo, Coritiba e São Paulo, passou por um momento emocionante neste domingo. O jogador retornou aos jogos no empate em 1 x 1 com o Jeju United na K-League Challenge após um ano parado por conta de uma lesão no joelho.
Segundo o jogador, passou um filme em sua cabeça ao entrar em campo.
- Qualquer trabalhador que não possa exercer sua atividade por conta de um problema de saúde não fica bem. Comigo não foi diferente. Passou um filme em minha cabeça de toda a luta e batalha para retornar bem, 100%. Estou muito feliz com essa volta. Espero que esse seja o primeiro de muitos jogos no ano.
Segundo Negueba, a meta do Gyeongnam é conquistar a K-League Challenge esse ano.
- Vamos em busca não só do acesso esse ano, mas, também, do título da K-League Challenge. Vamos lutar muito para que isso seja possível.E MAIS:Jovem do Arsenal vê progresso da equipe nos últimos jogosPresidente do Lyon não garante Depay na próxima temporadaTimo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao ChelseaFundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleReal Madrid tem prioridade de compra de Achraf HakimiDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSG E MAIS:

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