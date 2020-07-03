Após tropeços, Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer

Depois de dois tropeços seguidos, o Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer no Campeonato Português. Pela 30ª rodada, o jogo desta sexta-feira (4), será às 17h15 (horário de Brasília).
SÓ A VITÓRIA INTERESSADepois de perder dois jogos seguidos, o Benfica quer voltar a vencer para encostar novamente no líder Porto. O vice-líder soma 64 pontos, enquanto os Dragões têm 70 pontos.
SEM COMANDOBruno Lage não é mais o treinador do Benfica. Sem comandante certo, os encarnados especulam os nomes de Jorge Jesus, do Flamengo, Mauricio Pochettino, e Unai Emery.
DE VOLTAGabriel e Rúben Dias poderão retornar ao time titular após suspensão na última partida. Por outro lado, Taarabt ainda se recupera de lesão e é baixa no jogo de amanhã.
OUTROS JOGOS DO DIATambém nesta sexta-feira (4), o Vitória de Setúbal recebe o Paços de Ferreira, às 13h (horário de Brasília). O Portimonense enfrenta o Vitória SC, às 15h15 e Braga e Aves entram em campo para fechar o dia, às 17h30.