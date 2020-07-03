Após tropeços, Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer

Crédito: JOSE COELHO / AFP

Depois de dois tropeços seguidos, o Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer no Campeonato Português. Pela 30ª rodada, o jogo desta sexta-feira (4), será às 17h15 (horário de Brasília).

SÓ A VITÓRIA INTERESSADepois de perder dois jogos seguidos, o Benfica quer voltar a vencer para encostar novamente no líder Porto. O vice-líder soma 64 pontos, enquanto os Dragões têm 70 pontos.

SEM COMANDOBruno Lage não é mais o treinador do Benfica. Sem comandante certo, os encarnados especulam os nomes de Jorge Jesus, do Flamengo, Mauricio Pochettino, e Unai Emery.

DE VOLTAGabriel e Rúben Dias poderão retornar ao time titular após suspensão na última partida. Por outro lado, Taarabt ainda se recupera de lesão e é baixa no jogo de amanhã.