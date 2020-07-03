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futebol

Após tropeços, Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer

Vice-líder do Campeonato Português perdeu as duas últimas partidas...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 16:54

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 16:54

Crédito: JOSE COELHO / AFP
Depois de dois tropeços seguidos, o Benfica recebe o Boavista para tentar voltar a vencer no Campeonato Português. Pela 30ª rodada, o jogo desta sexta-feira (4), será às 17h15 (horário de Brasília).
SÓ A VITÓRIA INTERESSADepois de perder dois jogos seguidos, o Benfica quer voltar a vencer para encostar novamente no líder Porto. O vice-líder soma 64 pontos, enquanto os Dragões têm 70 pontos.
SEM COMANDOBruno Lage não é mais o treinador do Benfica. Sem comandante certo, os encarnados especulam os nomes de Jorge Jesus, do Flamengo, Mauricio Pochettino, e Unai Emery.
DE VOLTAGabriel e Rúben Dias poderão retornar ao time titular após suspensão na última partida. Por outro lado, Taarabt ainda se recupera de lesão e é baixa no jogo de amanhã.
OUTROS JOGOS DO DIATambém nesta sexta-feira (4), o Vitória de Setúbal recebe o Paços de Ferreira, às 13h (horário de Brasília). O Portimonense enfrenta o Vitória SC, às 15h15 e Braga e Aves entram em campo para fechar o dia, às 17h30.

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