Após tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no Alemão

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP

Vai rolar a bola pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o Hoffenheim receberá o RB Leipzig na abertura da rodada, que pode terminar com o Bayern como campeão com antecedência. A bola rola às 15h30 (de Brasília), na Rhein Neckar Arena.

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HOFFENHEIM​Brigando por uma vaga na Liga Europa, o Hoffenheim vem de quatro jogos consecutivos sem saber o que é derrota. Na última rodada, no entanto, o clube cedeu empate ao Fortuna Düsseldorf, que está na zona de rebaixamento, e agora quer recuperar os pontos perdidos.

O time da casa não terá Benjamin Hubner, suspenso, e Jacob Bruun Larsen, Ishak Belfodil, Sargis Adamyan e Kostas Stafylidis, machucados, para a partida.

O técnico Alfred Schreuder foi demitido após o último jogo e até o fim do campeonato o clube será comandado interinamente.

RB LEIPZIGO RB Leipzig chega para esta partida um pouco pressionado depois do empate contra o lanterna Paderborn no último minuto na partida do fim de semana passado. O clube está com 59 pontos e tem apenas três a mais que o Bayer Leverkusen, primeiro time fora da zona de classificação para a Champions.

O técnico Julian Nagelsmann não terá o zagueiro Dayot Upamecano para esta partida, pois está suspenso. Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen e Fabrice Hartmann também ficam de fora, mas por lesão.

- O jogo contra o Hoffenheim é extremamente importante para nós e realmente queremos levar três pontos para casa. Para isso, precisamos estar 100% em forma mental e fisicamente. Para colocar isso em campo, treinamos reduzidos nesta semana. Estou basicamente otimista e acho que podemos evitar outro empate se melhorarmos nossas chances - disse Nagelsmann.

PROVÁVEIS TIMES​Hoffenheim: Baumann; Nordtveit, Posch, Bicakcic e Kaderabek; Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner e Zuber; Dabour.