Após tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no Alemão

Vai rolar a bola pela 31ª rodada do Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o Hoffenheim receberá o RB Leipzig na abertura da rodada, que pode terminar com o Bayern como campeão com antecedência. A bola rola às 15h30 (de Brasília), na Rhein Neckar Arena.
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HOFFENHEIMBrigando por uma vaga na Liga Europa, o Hoffenheim vem de quatro jogos consecutivos sem saber o que é derrota. Na última rodada, no entanto, o clube cedeu empate ao Fortuna Düsseldorf, que está na zona de rebaixamento, e agora quer recuperar os pontos perdidos.
O time da casa não terá Benjamin Hubner, suspenso, e Jacob Bruun Larsen, Ishak Belfodil, Sargis Adamyan e Kostas Stafylidis, machucados, para a partida.
O técnico Alfred Schreuder foi demitido após o último jogo e até o fim do campeonato o clube será comandado interinamente.
RB LEIPZIGO RB Leipzig chega para esta partida um pouco pressionado depois do empate contra o lanterna Paderborn no último minuto na partida do fim de semana passado. O clube está com 59 pontos e tem apenas três a mais que o Bayer Leverkusen, primeiro time fora da zona de classificação para a Champions.
O técnico Julian Nagelsmann não terá o zagueiro Dayot Upamecano para esta partida, pois está suspenso. Marcel Sabitzer, Yussuf Poulsen e Fabrice Hartmann também ficam de fora, mas por lesão.
- O jogo contra o Hoffenheim é extremamente importante para nós e realmente queremos levar três pontos para casa. Para isso, precisamos estar 100% em forma mental e fisicamente. Para colocar isso em campo, treinamos reduzidos nesta semana. Estou basicamente otimista e acho que podemos evitar outro empate se melhorarmos nossas chances - disse Nagelsmann.
PROVÁVEIS TIMESHoffenheim: Baumann; Nordtveit, Posch, Bicakcic e Kaderabek; Rudy, Grillitsch, Skov, Baumgartner e Zuber; Dabour.
RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Halstenberg e Angeliño; Kampl, Laimer, Olmo e Nkunku; Schick e Werner.E MAIS:Mensagem de Róger Guedes, Evandro na mira do Furacão... Confira a manhã do mercado!Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaJuventus e Milan se enfrentam pela Copa da Itália no primeiro jogo do país após pandemia de coronavírusCopa do Mundo de 2010, na África do Sul, completa 10 anos de sua estreiaA pedido de Sarri, Juventus irá atrás de Milik para ser companheiro de ataque de Cristiano Ronaldo E MAIS: