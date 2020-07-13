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futebol

Após tropeço, Chelsea recebe o Norwich querendo se manter no G-4

Time de Londres vem de derrota dura para o Sheffield, mas continua na zona de classificação para a Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2020 às 14:22

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 14:22

Crédito: PETER CZIBORRA / POOL / AFP
Depois de sofrer uma dolorosa derrota no último sábado para o Sheffield United por 3 a 0, o Chelsea volta a campo nesta terça-feira para tentar se recuperar dos pontos perdidos. Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, os Blues recebem o Norwich, às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge.
+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
Em coletiva antes da partida, o técnico Frank Lampard reconheceu que sua equipe esteve abaixo na última partida e que mereceu sair de campo com a derrota.
- O jogo foi honesto e falou por si. Eu estaria mentindo se dissesse que merecíamos algo melhor com isso.
No entanto, o comandante dos Blues apostou no bom retrospecto dentro de casa para voltar a vencer. Mas Lampard fez questão de pregar respeito ao Norwich, mesmo com o clube já tendo sido rebaixado.
- Temos uma boa forma em casa recentemente e isso dá confiança, mas temos que tratar Norwich com muito respeito, apesar do rebaixamento. Eu estou esperando um jogo difícil.
O treinador disse que o volante Kanté não estará disponível para esta partida, mas que deve ficar à disposição para o jogo contra o Manchester United, no fim de semana, pela semifinal da FA Cup.
PROVÁVEIS TIMESChelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger e Azpilicueta; Mount, Kovacic e Barkley; Pulisic, Giroud e Willian.
Leicester: Krul; Aarons, Godfrey, Klose e Lewis; McLean, Tettey, Hernandez, Cantwell e Buendia; Pukki.

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