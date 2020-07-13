Após tropeço, Chelsea recebe o Norwich querendo se manter no G-4

Crédito: PETER CZIBORRA / POOL / AFP

Depois de sofrer uma dolorosa derrota no último sábado para o Sheffield United por 3 a 0, o Chelsea volta a campo nesta terça-feira para tentar se recuperar dos pontos perdidos. Pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, os Blues recebem o Norwich, às 16h15 (de Brasília), no Stamford Bridge.

+ VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE

Em coletiva antes da partida, o técnico Frank Lampard reconheceu que sua equipe esteve abaixo na última partida e que mereceu sair de campo com a derrota.

- O jogo foi honesto e falou por si. Eu estaria mentindo se dissesse que merecíamos algo melhor com isso.

No entanto, o comandante dos Blues apostou no bom retrospecto dentro de casa para voltar a vencer. Mas Lampard fez questão de pregar respeito ao Norwich, mesmo com o clube já tendo sido rebaixado.

- Temos uma boa forma em casa recentemente e isso dá confiança, mas temos que tratar Norwich com muito respeito, apesar do rebaixamento. Eu estou esperando um jogo difícil.

O treinador disse que o volante Kanté não estará disponível para esta partida, mas que deve ficar à disposição para o jogo contra o Manchester United, no fim de semana, pela semifinal da FA Cup.

PROVÁVEIS TIMESChelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger e Azpilicueta; Mount, Kovacic e Barkley; Pulisic, Giroud e Willian.