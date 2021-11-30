Após três temporadas, zagueiro brasileiro deixa o Kedah e avalia período no time da Malásia

Após três temporadas no futebol da Malásia, o zagueiro brasileiro Renan Alves decidiu que não irá permanecer no Kedah para 2022. O defensor, de 28 anos, pretende buscar novos rumos na carreira e garante que sai do time vice-campeão da Super Liga da Malásia "pela porta da frente".- Quero um novo desafio na minha carreira e na minha vida. Saio pela porta da frente. Fico feliz de ter ficado três anos e classificar a equipe duas vezes para a Copa da Ásia. É muito bom sair da maneira que entrei. Lógico que fico triste por não ter alcançado outros objetivos. Fiz muitos amigos aqui e que são pessoas que vou carregar para o resto da vida. Acredito que seja o momento de traçar novos rumos - comentou Renan Alves, que contando apenas a Super Liga da Malásia fez 40 jogos, entre 2019 e 2021.

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O Kedah terminou a temporada como vice-campeão da Super Liga da Malásia e na Copa da Malásia acabou eliminado nas quartas de final para o Johor, que é a equipe mais forte do país, após empatar em 0 a 0 e perder por 1 a 0.

- Foi um ano um pouco complicado por ter sofrido com lesões no início da temporada. Perdi alguns jogos, mas depois voltei e bem. Chegou a parar ainda as competições por causa da Covid-19 e foi difícil conseguir uma sequência de forma rápida. Creio que no final ocorreu tudo bem e fizemos uma boa campanha. Fomos vice-campeões da Super Liga da Malásia e acabamos eliminados nas quartas de final da Copa da Malásia para o Johor. Foi uma temporada um pouco complicado e que tiro muitas lições. Me preparei para tudo e vamos esperar o próximo ano. Quero matar a saudade da minha família - avaliou.

De olho na próxima temporada, Renan Alves ainda não definiu o seu futuro. Por enquanto, o zagueiro quer curtir apenas as férias ao lado da família.

- Ainda não planejei nada. Só quero descansar em casa. Estou há um ano sem ficar com minha família. Quero viajar um pouco com eles e encontrar com os meus amigos. Vou tirar 10 dias de folga para colocar a cabeça no lugar e depois pensar no planejamento para 2022 - finalizou.