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Após três temporadas, zagueiro brasileiro deixa o Kedah e avalia período no time da Malásia

O zagueiro Renan Alves deixa o Kedah, depois de ser vice da Super Liga da Malásia, mas ainda não definiu seu futuro, Por enquanto, ele quer curtir as férias ao lado da família...

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2021 às 18:40
Após três temporadas no futebol da Malásia, o zagueiro brasileiro Renan Alves decidiu que não irá permanecer no Kedah para 2022. O defensor, de 28 anos, pretende buscar novos rumos na carreira e garante que sai do time vice-campeão da Super Liga da Malásia "pela porta da frente".- Quero um novo desafio na minha carreira e na minha vida. Saio pela porta da frente. Fico feliz de ter ficado três anos e classificar a equipe duas vezes para a Copa da Ásia. É muito bom sair da maneira que entrei. Lógico que fico triste por não ter alcançado outros objetivos. Fiz muitos amigos aqui e que são pessoas que vou carregar para o resto da vida. Acredito que seja o momento de traçar novos rumos - comentou Renan Alves, que contando apenas a Super Liga da Malásia fez 40 jogos, entre 2019 e 2021.
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O Kedah terminou a temporada como vice-campeão da Super Liga da Malásia e na Copa da Malásia acabou eliminado nas quartas de final para o Johor, que é a equipe mais forte do país, após empatar em 0 a 0 e perder por 1 a 0.
- Foi um ano um pouco complicado por ter sofrido com lesões no início da temporada. Perdi alguns jogos, mas depois voltei e bem. Chegou a parar ainda as competições por causa da Covid-19 e foi difícil conseguir uma sequência de forma rápida. Creio que no final ocorreu tudo bem e fizemos uma boa campanha. Fomos vice-campeões da Super Liga da Malásia e acabamos eliminados nas quartas de final da Copa da Malásia para o Johor. Foi uma temporada um pouco complicado e que tiro muitas lições. Me preparei para tudo e vamos esperar o próximo ano. Quero matar a saudade da minha família - avaliou.
De olho na próxima temporada, Renan Alves ainda não definiu o seu futuro. Por enquanto, o zagueiro quer curtir apenas as férias ao lado da família.
- Ainda não planejei nada. Só quero descansar em casa. Estou há um ano sem ficar com minha família. Quero viajar um pouco com eles e encontrar com os meus amigos. Vou tirar 10 dias de folga para colocar a cabeça no lugar e depois pensar no planejamento para 2022 - finalizou.
Crédito: RenanAlves,de28anos,vaideixaroKedahebuscarnovosdesafiosnacarreira(Foto:Divulgação/Kedah

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