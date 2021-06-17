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futebol

Após três semanas e sem disputar uma partida, Gattuso é demitido da Fiorentina

Comandante italiano e clube tiveram divergências por conta do mercado de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

17 jun 2021 às 11:23

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 11:23

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
No último dia 25 de maio, Gattuso era anunciado como novo técnico da Fiorentina. No entanto, o treinador italiano foi despedido do cargo nesta quinta-feira sem disputar uma única partida no comando da Viola. A saída está relacionada a divergências sobre o mercado de transferências.- Fiorentina e Gattuso, em comum acordo, decidiram não dar segmento aos acordos anteriores e, portanto, não iniciar a próxima temporada juntos. O clube começou imeadiatamente a identificar uma escolha técnica que oriente a equipe da Viola para os resultados que a Fiorentina e a cidade de Florença merecem - disse o comunicado oficial do clube.
> Veja a tabela da Eurocopa​​Segundo a imprensa italiana, as divergências relacionadas ao mercado de transferências foram os principais problemas. Gattuso pediu as contratações de Sérgio Oliveira e Gonçalo Guedes, ambos atletas do empresário Jorge Mendes, assim como o técnico italiano. No entanto, a Fiorentina não aceitou o pedido do Porto e a relação entre as partes começou a ruir.
Neste momento, a Viola possui algumas opções em seu quadro para assumir o comando do time nos próximos dias. Rudi Garcia, ex-treinador do Lyon, Claudio Ranieri e Walter Mazzarri são algumas das opções após a precoce saída do italiano.

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