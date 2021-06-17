Após três semanas e sem disputar uma partida, Gattuso é demitido da Fiorentina

No último dia 25 de maio, Gattuso era anunciado como novo técnico da Fiorentina. No entanto, o treinador italiano foi despedido do cargo nesta quinta-feira sem disputar uma única partida no comando da Viola. A saída está relacionada a divergências sobre o mercado de transferências.- Fiorentina e Gattuso, em comum acordo, decidiram não dar segmento aos acordos anteriores e, portanto, não iniciar a próxima temporada juntos. O clube começou imeadiatamente a identificar uma escolha técnica que oriente a equipe da Viola para os resultados que a Fiorentina e a cidade de Florença merecem - disse o comunicado oficial do clube.