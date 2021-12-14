Após três meses de negociação, São Paulo e Crespo se aproximam de acordo para rescisão

O São Paulo está próximo de resolver uma de suas principais pendências da temporada: o pagamento da rescisão contratual de Hernán Crespo. Segundo publicou o GE nesta terça-feira, o treinador e o clube estão finalizando o acordo depois de o argentino topar reduzir o valor da multa pelo rompimento. Agora, o Tricolor deve começar a quitar a quantia a partir do próximo ano, em 2022. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Demitido em outubro deste ano, Crespo e o São Paulo estão há três meses buscando um denominador comum para resolver essa pendência após o desligamento entre as partes. Devido à "boa vontade" do treinador, segundo apurou o GE, foi alcançada a redução do valor da multa rescisória, o que ameniza o prejuízo do clube que tem vivido grave crise financeira.

O pagamento se estende aos profissionais da comissão técnica de Crespo, que serão pagos juntamente com o treinador, a partir de 2022, em oito parcelas. Vale lembrar que o pagamento da multa já estava previsto em contrato: 750 mil dólares em 2021 (R$ 4,3 milhões na cotação atual), ou 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões) se o rompimento acontecesse no ano que vem.

Segundo o acordo prévio, o São Paulo precisaria pagar R$ 4,3 milhões para Hernán Crespo por conta da demissão. Como se trata de uma cifra alta para o clube atualmente, houve essa extensão nas tratativas para tentar diminuir o valor, algo que parece próximo de um desfecho nos próximos dias.