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futebol

Após três gols, Depay afirma que pode jogar em grandes clubes

Atacante do Lyon foi o principal responsável da vitória da equipe sobre o Dijon pelo Campeonato Francês. Nome do jogador vem sendo vnculado ao Barcelona...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 09:33
Crédito: Miguel MEDINA / AFP
O atacante Memphis Depay, do Lyon, afirmou, em entrevista após a vitória do seu time contra o Dijon por 4 a 1 pelo Campeonato Francês, que pode sonhar em jogar em clubes grandes. Os rumores de uma possível ida do atleta para o Barcelona aumentaram após a chegada de Ronald Koeman, ex-treinador da seleção holandesa e com quem mantém uma boa relação.
- Neste momento, estou aqui, mas posso sonhar com grandes clubes, veremos o que acontece. (Koeman) Esteve muito envolvido na minha recuperação, foi me ver em Roma. Quando estava treinando na Holanda, foi me ver também. Nossa relação é boa e agora é treinador do Barça.Na última sexta-feira, Depay voltou com tudo e já marcou três gols na primeira partida da temporada. No entanto, o Lyon não irá disputar nenhuma competição europeia neste ano e esse fator pode pesar para a saída de peças chaves do time de Rudi Garcia. A janela de transferências só fecha no dia cinco de outubro.

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