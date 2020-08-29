Após três gols, Depay afirma que pode jogar em grandes clubes

O atacante Memphis Depay, do Lyon, afirmou, em entrevista após a vitória do seu time contra o Dijon por 4 a 1 pelo Campeonato Francês, que pode sonhar em jogar em clubes grandes. Os rumores de uma possível ida do atleta para o Barcelona aumentaram após a chegada de Ronald Koeman, ex-treinador da seleção holandesa e com quem mantém uma boa relação.

- Neste momento, estou aqui, mas posso sonhar com grandes clubes, veremos o que acontece. (Koeman) Esteve muito envolvido na minha recuperação, foi me ver em Roma. Quando estava treinando na Holanda, foi me ver também. Nossa relação é boa e agora é treinador do Barça.Na última sexta-feira, Depay voltou com tudo e já marcou três gols na primeira partida da temporada. No entanto, o Lyon não irá disputar nenhuma competição europeia neste ano e esse fator pode pesar para a saída de peças chaves do time de Rudi Garcia. A janela de transferências só fecha no dia cinco de outubro.