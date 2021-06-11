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Após três anos, Marco Gama deixa o futebol do Marcílio Dias

No tempo que esteve no Gigantão das Avenidas, foram 121 jogos disputados com 56 vitórias, 39 empates e 26 derrotas...

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:58

LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 10:58
Crédito: Bruno Golembiewski/CNMD
Um dos responsáveis pelo momento que vive o Marcílio Dias, o superintendente de futebol, Marco Gama, se desligou do clube durante o início da semana. Após quase quatro anos na equipe marcilista, o profissional optou por seguir para novos desafios.
> Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Gama chegou ao Marinheiro em fevereiro de 2018 e foi uma peça importante para a melhoria do setor de futebol, participando diretamente da retomada que o Marcílio vive dentro e fora dos gramados nos últimos anos. Montando times competitivos, Marco Gama foi um dos responsáveis pelas recentes campanhas de destaque da equipe catarinense.
Entre suas conquistas com o rubro-anil, estão o acesso à Série A do Campeonato Catarinense em 2018, vice-campeonato da Copa Santa Catarina em 2019 e a volta do Marinheiro ao Campeonato Brasileiro após sete anos longe da competição, chegando até o jogo do acesso na disputa de 2020. A equipe também garantiu participação nas edições de 2021 e 2022 da quarta divisão nacional pelas boas colocações no estadual.
No tempo que esteve no Gigantão das Avenidas, foram 121 jogos disputados com 56 vitórias, 39 empates e 26 derrotas. São também 162 gols marcados e 105 sofridos, resultando em um saldo positivo de 57. Através das redes sociais, o Marcílio Dias agradeceu ao profissional pelos serviços prestados.VEJA A NOTA OFICIAL DO MARCÍLIO DIAS
"O profissional Marco Gama não é mais Superintendente de Futebol do Marcílio Dias. Ele se despede do Clube após cerca de três anos e meio à frente da função e segue para novos desafios.
Gama chegou ao Marinheiro em fevereiro de 2018 e foi fundamental para a melhoria do setor de futebol, participando diretamente da retomada que o Marcílio vive dentro e fora dos gramados nos últimos anos. Montando times competitivos, Marco Gama foi um dos responsáveis pelas boas campanhas recentes.
Entre suas conquistas com o rubro-anil, estão o acesso à Série A do Campeonato Catarinense em 2018, vice-campeonato da Copa Santa Catarina em 2019 e a volta do Marinheiro ao Campeonato Brasileiro após sete anos longe da competição, chegando até o jogo do acesso na disputa de 2020. A equipe também garantiu participação nas edições de 2021 e 2022 da quarta divisão nacional pelas boas colocações no estadual.
No tempo que esteve no Gigantão das Avenidas, foram 121 jogos disputados com 56 vitórias, 39 empates e 26 derrotas. São também 162 gols marcados e 105 sofridos, resultando em um saldo positivo de 57.
O Marcílio Dias agradece ao Marco Gama pelos serviços prestados com dedicação e competência e deseja muito sucesso na continuidade de sua carreira.
A partir de agora, quem assume a Superintendência de Futebol é Gelson Silva, que estava como Coordenador Técnico."

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