Após treino, Ricardinho dá conselhos para jogadores do sub-17 do Botafogo: 'Procure buscar livros para ler'

Na manhã da última terça-feira, o Botafogo realizou um jogo treino entre os profissionais e o time sub-17. Após a partida, Ricardinho conversou e deu conselhos para os jovens da base do alvinegro. O experiente camisa 8 da equipe profissional destacou a importância da leitura e de uma boa alimentação para o futuro dos jogadores.> Marcelo Chamusca explica jogos de Rickson no Botafogo- Não deixar de estudar, não deixar de buscar algo que vai te alimentar. “Pô, eu estou com 17 anos, já completei a escola? Não”. Eu vou começar a estudar, vou começar a procurar a ler sobre mais alguma coisa. Não sei qual a religião de vocês, mas procure buscar livros para ler, porque em casa ao invés de ficar uma hora, duas horas no Instagram, eu vou ler um livro aqui, isso aqui pode me ajudar mais para frente.>Atuações: Douglas Borges recebe maior nota no empate contra o Nova IguaçuRicardinho pediu aos jovens para não se questionarem ou se colocarem em dúvida quando uma adversidade surgir. De acordo com o meio-campista, é preciso tirar desses momentos uma injeção de ânimo. O camisa 8 também destacou ao time susb-17 que um atleta dorme cedo e se alimenta bem, porque sabe da importância dessa rotina saudável para o próprio corpo.