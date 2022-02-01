Após treinar com os profissionais em 2021, lateral-esquerdo do sub-17 do São Paulo planeja ano vitorioso

Léo Jance, lateral-esquerdo da equipe sub-17 do São Paulo# se reapresentou no CT de Cotia nesta terça-feira (1). O jogador teve oportunidade de treinar com o time profissional em setembro do ano passado, quando foi observado pelo então técnico do Tricolor, Hernán Crespo. Nesta temporada, o garoto vive expectativa por um ano de sucesso.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022- Minha expectativa é das melhores para 2022. Completo 17 anos nesta temporada e vejo que tenho grandes chances de mostrar, ainda mais, o meu potencial dentro do São Paulo. A questão de estar no meu ano bom influencia muito, e estou muito focado para fazer uma grande temporada pelo São Paulo - disse o lateral-esquerdo.

No último ano, mesmo com parte da temporada da categoria prejudicada por conta da pandemia da Covid-19, o atleta atuou pelo sub-17 do Tricolor, entre Campeonato Brasileiro e Paulista, além das partidas da Caju’s Cup com a equipe sub-16, onde foi vice-campeão do torneio.Como completa 17 anos em março, 2022 é considerado o “ano bom” do atleta e a expectativa é de que Léo entre em campo ainda mais vezes na atual temporada. Competições tradicionais de base no Brasil, como Campeonato Brasileiro e Paulista sub-17, ainda não possuem data de estreia e são os principais objetivos de conquista do atleta com o Tricolor.

Descoberto pelo ex-atacante do São Paulo Luizão, e desde os 13 anos nas categorias de base do clube, Léo Jance já possui passagens pela Seleção Brasileira. Em 2019, foi convocado pela Seleção Sub-15 para um período de treinamento na Granja Comary.