Após treinamento com Seleção Sub-20, Cris comenta expectativas para clássico decisivo no São Paulo

Na última semana, a Seleção Brasileira Sub-20 disputou os Jogos Preparatórios contra a seleção paraguaia. Entre as convocadas, a meio-campista do São Paulo e capitã da seleção, Cris Herchens, esteve presente. Ela é convocada para a Seleção desde 2019. Ainda nessa semana, o São Paulo tem um jogo decisivo pela frente, pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos. Cris comentou a importância desse momento com a Seleção para se preparar para um jogo tão importante pelo clube que defende. - Cada convocação é um aprendizado e experiência diferente. Sempre volto 'outra Cris' dos períodos de treinamento. Uma Cris que quer sempre mais e sempre vai ajudar o seu time e, claro, seu país. Ter contato com as melhores jogadoras do Brasil que disputam as mesmas categorias que eu é incrível para aprimorar técnicas, ter mais competitividade e, claro, observar o jogo de cada uma e aprender em cima disso para sempre poder melhorar meu futebol e crescer. Isso com certeza é um diferencial para o jogo decisivo com o São Paulo - declarou a meia.