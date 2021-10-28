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Após treinamento com Seleção Sub-20, Cris comenta expectativas para clássico decisivo no São Paulo

A meia esteve entre as selecionadas para disputar os jogos preparatório contra o Paraguai e foi a capitã do Brasil. Tricolor disputa a semifinal do Paulista contra o Santos
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Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 14:00
Crédito: Fernando Robert/Agência Futpress
Na última semana, a Seleção Brasileira Sub-20 disputou os Jogos Preparatórios contra a seleção paraguaia. Entre as convocadas, a meio-campista do São Paulo e capitã da seleção, Cris Herchens, esteve presente. Ela é convocada para a Seleção desde 2019. Ainda nessa semana, o São Paulo tem um jogo decisivo pela frente, pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Santos. Cris comentou a importância desse momento com a Seleção para se preparar para um jogo tão importante pelo clube que defende. - Cada convocação é um aprendizado e experiência diferente. Sempre volto 'outra Cris' dos períodos de treinamento. Uma Cris que quer sempre mais e sempre vai ajudar o seu time e, claro, seu país. Ter contato com as melhores jogadoras do Brasil que disputam as mesmas categorias que eu é incrível para aprimorar técnicas, ter mais competitividade e, claro, observar o jogo de cada uma e aprender em cima disso para sempre poder melhorar meu futebol e crescer. Isso com certeza é um diferencial para o jogo decisivo com o São Paulo - declarou a meia.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!A partida será no dia 1º de novembro, às 17h, na Arena Barueri. O Tricolor já tem a vantagem do jogo de ida, quando ganhou de 1 a 0, com gol da atacante Gláucia.
Vale destacar que o Paulista não é a última competição do time feminino do São Paulo nesta temporada. A equipe confirmou a disputa do Brasil Ladies Cup, competição que começa no dia 12 de dezembro e termina no dia 19 do mesmo mês.

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