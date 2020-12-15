Após tratamento em 2019, Diego Souza se destaca no Grêmio

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Lancepress!

De contrato renovado até 2021, Diego Souza é o artilheiro do Grêmio na temporada e conseguiu recuperar o seu bom futebol. A boa fase no Tricolor, por pouco, não aconteceu. O meia revela que quase abandonou a carreira, mas iniciou um tratamento especializado para voltar a ter um bom desempenho dentro de campo.

> CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Buscando melhorar seu condicionamento, Diego Souza procurou o Dr. Rodrigo Melchiades de Souza Mauro, médico especializado em Clínica Médica e Nutrologia, para melhorar o seu desempenho no futebol.

Diego revelou que pensou em se aposentar, pois estava ganhando peso e sem energia para as atividades de atleta. Após a recuperação, recebeu uma oportunidade no Grêmio e tem sido peça fundamental na equipe de Renato Gaúcho.

Segundo Dr. Rodrigo, é preciso ter um planejamento personalizado com base no mapeamento completo dos riscos de saúde em cada paciente. Para o médico, o jejum noturno é excelente para o metabolismo, por isso indica realizar a última refeição o mais cedo possível. Rodrigo ainda ressalta que não só atletas de alta performance, como o Diego, são beneficiados pelo tratamento, mas também pacientes que querem prevenir o envelhecimento e alcançar melhores resultados estéticos.