Após tour pela Espanha, agente de Haaland viajará à Inglaterra para conversar com clubes interessados

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Está aberta a temporada de especulações a respeito do futuro de Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund. Após o empresário do jogador, Mino Raiola, juntamente com o pai do atleta, Alf-Inge Haaland, se reunirem com Barcelona e Real Madrid, agora será a vez de conversar com clubes ingleses.

+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", a dupla que cuida da carreira do norueguês viajará para a Inglaterra a fim de conhecer as intenções dos clubes interessados em Haaland. E como lista o jornal, estão previstas três cidades no roteiro: Londres, Liverpool e Manchester.

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