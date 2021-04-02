Após tour pela Espanha, agente de Haaland viajará à Inglaterra para conversar com clubes interessados

Está aberta a temporada de especulações a respeito do futuro de Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund. Após o empresário do jogador, Mino Raiola, juntamente com o pai do atleta, Alf-Inge Haaland, se reunirem com Barcelona e Real Madrid, agora será a vez de conversar com clubes ingleses.
+ Veja a tabela da Champions LeagueDe acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", a dupla que cuida da carreira do norueguês viajará para a Inglaterra a fim de conhecer as intenções dos clubes interessados em Haaland. E como lista o jornal, estão previstas três cidades no roteiro: Londres, Liverpool e Manchester.
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Ao todo, quatro clubes estariam interessados no jogador, sendo Chelsea, Liverpool, Manchester City e Manchester United. Os londrinos buscam uma opção a Werner. Os Reds sonham de longe com a contratação. Os Cityzens são os principais interessados. E os Diabos Vermelhos contam com o trunfo de Solskjaer conhecer o atleta.