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futebol

Após 'tour' fora, São Paulo inicia sequência de jogos na capital paulista

Tricolor teve três jogos seguidos longe do Morumbi, mas agora realizará sequência de quatro partidas jogando na capital paulista, o que pode ser um trunfo para a equipe...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2020 às 08:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo terá uma sequência curiosa nos próximos jogos da temporada. Se antes a equipe realizou uma sequência de três jogos em nove dias fora de casa, agora o Tricolor terá quatro jogos na capital, todos pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Sendo assim, o time só terá uma partida fora de São Paulo, no dia 23/12, quando encara o Grêmio, na Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Antes desse confronto decisivo, o Tricolor enfrentará Sport (domingo, no Morumbi), Botafogo (quarta-feira, Morumbi), Corinthians (dia 13, na Neo Química Arena) e Atlético-MG (dia 16, Morumbi). Portanto, dos quatro jogos seguintes, três são como mandantes e um como visitante, mas por se tratar de um clássico, o time de Fernando Diniz não precisará nem viajar para outra cidade. Resta saber se o São Paulo vai manter a sequência que teve fora de casa. Foram duas vitórias, contra Bahia e Goiás, e um empate, diante do Ceará, fazendo com que a equipe assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro.
Se analisarmos o rendimento do São Paulo como mandante no Brasileiro deste ano, a equipe está na quarta posição, com 22 pontos, sendo dez jogos, com seis vitórias e quatro empates. Mesmo assim, o Tricolor está atrás de Atlético-MG, Internacional e Santos. Em compensação, a equipe é a que mais pontou fora de casa no torneio, também com 22 pontos, mas com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.
* Sob supervisão de Marcio Monteiro

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