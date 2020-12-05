Após 'tour' fora, São Paulo inicia sequência de jogos na capital paulista

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo terá uma sequência curiosa nos próximos jogos da temporada. Se antes a equipe realizou uma sequência de três jogos em nove dias fora de casa, agora o Tricolor terá quatro jogos na capital, todos pelo Campeonato Brasileiro.

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Sendo assim, o time só terá uma partida fora de São Paulo, no dia 23/12, quando encara o Grêmio, na Arena, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Antes desse confronto decisivo, o Tricolor enfrentará Sport (domingo, no Morumbi), Botafogo (quarta-feira, Morumbi), Corinthians (dia 13, na Neo Química Arena) e Atlético-MG (dia 16, Morumbi). Portanto, dos quatro jogos seguintes, três são como mandantes e um como visitante, mas por se tratar de um clássico, o time de Fernando Diniz não precisará nem viajar para outra cidade. Resta saber se o São Paulo vai manter a sequência que teve fora de casa. Foram duas vitórias, contra Bahia e Goiás, e um empate, diante do Ceará, fazendo com que a equipe assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro.

Se analisarmos o rendimento do São Paulo como mandante no Brasileiro deste ano, a equipe está na quarta posição, com 22 pontos, sendo dez jogos, com seis vitórias e quatro empates. Mesmo assim, o Tricolor está atrás de Atlético-MG, Internacional e Santos. Em compensação, a equipe é a que mais pontou fora de casa no torneio, também com 22 pontos, mas com seis vitórias, quatro empates e duas derrotas.