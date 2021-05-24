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Após título, semana do São Paulo tem encerramento da fase de grupos da Libertadores e começo do Brasileirão

Tricolor joga diante de Sporting Cristal, no Morumbi, pela última rodada do Grupo E da Libertadores. No sábado, time enfrenta o Fluminense, na primeira rodada do Brasileiro...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O São Paulo conquistou o título do Campeonato Paulista no último domingo (23), ao vencer o Palmeiras, por 2 a 0, no Morumbi. No entanto, o trabalho não para e o Tricolor tem compromissos importantes nesta semana por duas competições.
Veja todos os técnicos do Campeonato Brasileiro!
Na terça-feira (25), o São Paulo tem pela frente o Sporting Cristal (PER), às 21h30, no Morumbi, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. A equipe de Crespo é a segunda colocada da chave, com oito pontos e já está classificada para as oitavas de final. No entanto, precisa vencer e torcer para o Racing, que tem onze, perder diante do Rentistas, para ser primeiro do grupo.
Confira a tabela do Brasileirão e simule os resultados! Logo depois, o São Paulo vira a chave para o começo de mais um desafio na temporada: o Campeonato Brasileiro. O Tricolor estreia no sábado, às 21h, no Morumbi, contra o Fluminense. A equipe vai em busca do seu sétimo título nacional. A última vez que conquistou a competição foi em 2008.
A equipe do Morumbi vem em grande fase na temporada depois do título estadual, que quebrou um jejum de quase nove anos sem levantar nenhuma taça. A conquista da competição estadual pode ser um novo recomeço do clube, esperando voltar nos tempos de glória do começo deste século.
JOGOS DO SÃO PAULO NA SEMANASão Paulo x Sporting Cristal - Libertadores - Morumbi, às 21h30São Paulo x Fluminense - Campeonato Brasileiro, Morumbi, às 21h

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