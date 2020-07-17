Após título, presidente do Real dá recado a Mbappé: 'Pode esperar'

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Em coletiva após a conquista do 34ª título Espanhol da história do Real Madrid, o presidente Florentino Pérez abordou o tema de contratações e renovações. O mandatário disse que não vai contratar o craque Mbappé para a próxima temporada, mas deu a entender que o atacante do Paris Saint-Germain será alvo no futuro. - Mbappé? Pode esperar. O Real Madrid voltará a contratar os melhores quando a situação mudar, pois ela é muito ruim e não haverá grandes contratações. É difícil pedir ao jogador que diminua o salário para fazer um investimento deste tipo.

Pérez também garantiu que quer renovar com o zagueiro Sergio Ramos, peça chave na conquista do título, mas cujo vínculo se estende apenas até 2021 e já está com 34 anos.

- Sergio Ramos seguirá no Real Madrid sempre que quiser e ele sabe disso.