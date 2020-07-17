Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após título, presidente do Real dá recado a Mbappé: 'Pode esperar'

Florentino Pérez afirmou que não irá fazer grandes contratações nesta janela de transferência e garantiu que Sergio Ramos deve renovar seu contrato com o clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 11:39

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 11:39

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Em coletiva após a conquista do 34ª título Espanhol da história do Real Madrid, o presidente Florentino Pérez abordou o tema de contratações e renovações. O mandatário disse que não vai contratar o craque Mbappé para a próxima temporada, mas deu a entender que o atacante do Paris Saint-Germain será alvo no futuro. - Mbappé? Pode esperar. O Real Madrid voltará a contratar os melhores quando a situação mudar, pois ela é muito ruim e não haverá grandes contratações. É difícil pedir ao jogador que diminua o salário para fazer um investimento deste tipo.
Pérez também garantiu que quer renovar com o zagueiro Sergio Ramos, peça chave na conquista do título, mas cujo vínculo se estende apenas até 2021 e já está com 34 anos.
- Sergio Ramos seguirá no Real Madrid sempre que quiser e ele sabe disso.
Com o título da LaLiga garantido após 10 vitórias seguidas desde o retorno da competição, os merengues passam a focar na reversão do placar da Liga dos Campeões contra o Manchester City. Em casa, a equipe sofreu uma derrota por 2 a 1 e precisa vencer o duelo na Inglaterra para seguir vivo no torneio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados