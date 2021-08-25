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Após título e acesso, Luis Antonio Zaluar avalia preparação para nova temporada na Arábia Saudita

Treinador brasileiro fez história ao ser campeão da Divisão 2 no país, além de garantir subida de divisão
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LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 19:48

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:48

Crédito: Divulgação/Al-Akhdoud
O Al Akhdoud, sob comando do técnico brasileiro Luis Antonio Zaluar, viveu temporada histórica recentemente. A equipe saudita garantiu uma vaga para disputar a divisão referente ao segundo principal escalão do futebol no país do Oriente Médio.
Veja a tabela da UEFA Champions LeagueO time vem se preparando para a estreia de forma especial, já que o clube pela primeira vez fez uma pré-temporada fora do seu país. O grupo foi até o Egito fazer a preparação para a Divisão 1, que se inicia em Setembro. O comandante brasileiro falou sobre o momentou atual da sua equipe e valorizou a ida ao estrangeiro.
- A pré-temporada no Egito teve a duração de quinze dias. O Al Akhdoud Club já há trinta anos tentava subir para a Divisão 1 e nunca tinha feito pré-temporada fora da Arábia Saudita. Foram duas semanas e cinco jogos. A primeira etapa foi feita em Najran pra montagem do elenco, depois a gente viajou para a pré-temporada. Sem dúvida nenhuma foi excelente para o entrosamento da equipe - disse
A estreia do Al Akhdoud está prevista para o dia oito de Setembro. O treinador brasileiro já vai para a sua terceira temporada a frente da equipe. Zaluar falou também sobre a expectativa para o torneio nacional.
- É um campeonato longo, de 38 rodadas. Temos que primeiro sentir como vai vai ser a competição. Nosso time está com uma qualidade boa, pelos amistosos que a gente fez contra times fortes, mas a competição é que vai valer realmente e dizer qual o parâmetro que a gente vai poder ter em relação a possibilidades ou não. A expectativa, e acima de tudo, a motivação é muito grande, o grupo está muito unido - finalizou.

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