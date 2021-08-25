Após título e acesso, Luis Antonio Zaluar avalia preparação para nova temporada na Arábia Saudita

Crédito: Divulgação/Al-Akhdoud

O Al Akhdoud, sob comando do técnico brasileiro Luis Antonio Zaluar, viveu temporada histórica recentemente. A equipe saudita garantiu uma vaga para disputar a divisão referente ao segundo principal escalão do futebol no país do Oriente Médio.

Veja a tabela da UEFA Champions LeagueO time vem se preparando para a estreia de forma especial, já que o clube pela primeira vez fez uma pré-temporada fora do seu país. O grupo foi até o Egito fazer a preparação para a Divisão 1, que se inicia em Setembro. O comandante brasileiro falou sobre o momentou atual da sua equipe e valorizou a ida ao estrangeiro.

- A pré-temporada no Egito teve a duração de quinze dias. O Al Akhdoud Club já há trinta anos tentava subir para a Divisão 1 e nunca tinha feito pré-temporada fora da Arábia Saudita. Foram duas semanas e cinco jogos. A primeira etapa foi feita em Najran pra montagem do elenco, depois a gente viajou para a pré-temporada. Sem dúvida nenhuma foi excelente para o entrosamento da equipe - disse

A estreia do Al Akhdoud está prevista para o dia oito de Setembro. O treinador brasileiro já vai para a sua terceira temporada a frente da equipe. Zaluar falou também sobre a expectativa para o torneio nacional.