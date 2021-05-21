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Após título do Troféu do Interior, atacante do Grêmio Novorizontino-SP planeja Série C

Um dos destaques do Tigre, Douglas Baggio celebra conquista do Troféu do Interior e mira competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 15:26

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 15:26

Crédito: Jéssica Santana
A noite da última quinta-feira (20) foi mais do que especial para o atacante Douglas Baggio. Revelado pelo Flamengo, o atleta de 26 anos ajudou o Grêmio Novorizontino-SP a conquistar o Troféu do Interior, após vencer a Ponte Preta por 2 a 0. Esse foi o primeiro título do atacante pelo Tigre.
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Um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Léo Condé na atual temporada, Douglas teve motivos de sobra para comemorar a conquista. Além das boa partidas realizadas durante o estadual, o atacante celebra o fato de colocar o nome na história do clube.
CONFIRA A TABELA COMPLETA COM OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO- É motivo de muito orgulho ajudar o Novorizontino a conquistar o Troféu do Interior. O grupo está de parabéns pela dedicação apresentada no dia a dia. É um título muito importante para coroar nosso desempenho dentro do Paulistão. Estou muito feliz. É o meu primeiro ano no clube e conquistar títulos é muito importante. - disse o ex-atacante do Flamengo.
A temporada segue para o Grêmio Novorizontino-SP, que estreia na Série C Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio, no Jorjão, contra o Figueirense. Douglas falou sobre a importância de ir bem na competição.
- Nosso foco agora é a Série C. Competição importante dentro do planejamento do clube nesta temporada. Vamos seguir trabalhando forte para buscarmos nossos objetivos dentro do brasileiro e alçar voos mais altos no cenário nacional. - finalizou.

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