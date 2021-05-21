Após título do Troféu do Interior, atacante do Grêmio Novorizontino-SP planeja Série C

Crédito: Jéssica Santana

A noite da última quinta-feira (20) foi mais do que especial para o atacante Douglas Baggio. Revelado pelo Flamengo, o atleta de 26 anos ajudou o Grêmio Novorizontino-SP a conquistar o Troféu do Interior, após vencer a Ponte Preta por 2 a 0. Esse foi o primeiro título do atacante pelo Tigre.

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Um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Léo Condé na atual temporada, Douglas teve motivos de sobra para comemorar a conquista. Além das boa partidas realizadas durante o estadual, o atacante celebra o fato de colocar o nome na história do clube.

CONFIRA A TABELA COMPLETA COM OS JOGOS DA SÉRIE C DO BRASILEIRÃO- É motivo de muito orgulho ajudar o Novorizontino a conquistar o Troféu do Interior. O grupo está de parabéns pela dedicação apresentada no dia a dia. É um título muito importante para coroar nosso desempenho dentro do Paulistão. Estou muito feliz. É o meu primeiro ano no clube e conquistar títulos é muito importante. - disse o ex-atacante do Flamengo.

A temporada segue para o Grêmio Novorizontino-SP, que estreia na Série C Campeonato Brasileiro no dia 29 de maio, no Jorjão, contra o Figueirense. Douglas falou sobre a importância de ir bem na competição.