Após título da Liga J2, Lukian fala sobre ano perfeito no Jubilo Iwata e grande momento na carreira

Principal nome do Jubilo Iwata e em grande momento no futebol japonês, o atacante Lukian falou sobre a ótima temporada que fez com a camisa do clube. Segundo o atleta, com passagem pelo futebol coreano e tailandês, essa época foi perfeita em todos os sentidos.- Esse ano foi um dos melhores da minha carreira em todos os sentidos. Estive em campo em quase todas as partidas, fiz gols que ajudaram o elenco durante o campeonato e pude estar em alto nível o tempo todo. Trabalhei muito para que isso fosse possível - afirmou.