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futebol

Após título da Liga J2, Lukian fala sobre ano perfeito no Jubilo Iwata e grande momento na carreira

Atacante vem passando por boa fase
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 13:43

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 13:43

Principal nome do Jubilo Iwata e em grande momento no futebol japonês, o atacante Lukian falou sobre a ótima temporada que fez com a camisa do clube. Segundo o atleta, com passagem pelo futebol coreano e tailandês, essa época foi perfeita em todos os sentidos.- Esse ano foi um dos melhores da minha carreira em todos os sentidos. Estive em campo em quase todas as partidas, fiz gols que ajudaram o elenco durante o campeonato e pude estar em alto nível o tempo todo. Trabalhei muito para que isso fosse possível - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é manter isso em 2022.
- A próxima temporada tem tudo para ser ainda mais especial. Estou motivado, focado e muito confiante que será um ano bom novamente.
Crédito: LukianconquistoutítulodaJ-League2(Divulgação/JubiloIwata

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