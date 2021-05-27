Após título da Liga Europa, Villarreal chega à Espanha com grande festa da torcida

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Após a histórica conquista da Liga Europa sobre o Manchester United na última quarta-feira, o elenco do Villarreal desembarcou na Espanha nesta quinta e foi recepcionado com uma grande festa pelos torcedores. A pequena cidade homônima ao Submarino Amarelo, que tem cerca de 50 mil habitantes, parou para celebrar o título continental.

+ Veja a tabela final da Liga EuropaApesar da aglomeração em meio à pandemia da Covid-19, não houve registros de confusões ou ações policiais. Por conta do momento histórico, escolas e comércios fecharam suas portas mais cedo para celebrar o título do time de Unai Emery.

Os jogadores, que desfilaram em ônibus aberto, só terminaram a comemoração no Estádio de la Cerámica, onde receberam mais homenagens pela conquista.+ Esquenta para City x Chelsea! Veja os clubes com mais títulos da Champions League