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Após título da Liga Europa, Villarreal chega à Espanha com grande festa da torcida

Jogadores e comissão técnica do Submarino Amarelo são recepcionados por grande festa na cidade de Villarreal, e momento histórico só termina no Estádio de la Cerámica...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 19:06
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Após a histórica conquista da Liga Europa sobre o Manchester United na última quarta-feira, o elenco do Villarreal desembarcou na Espanha nesta quinta e foi recepcionado com uma grande festa pelos torcedores. A pequena cidade homônima ao Submarino Amarelo, que tem cerca de 50 mil habitantes, parou para celebrar o título continental.
+ Veja a tabela final da Liga EuropaApesar da aglomeração em meio à pandemia da Covid-19, não houve registros de confusões ou ações policiais. Por conta do momento histórico, escolas e comércios fecharam suas portas mais cedo para celebrar o título do time de Unai Emery.
Os jogadores, que desfilaram em ônibus aberto, só terminaram a comemoração no Estádio de la Cerámica, onde receberam mais homenagens pela conquista.+ Esquenta para City x Chelsea! Veja os clubes com mais títulos da Champions League
Um dos principais nomes do Villarreal, o zagueiro Pau Torres, que foi convocado para a disputa da Eurocopa, falou sobre o título. O jogador, que foi revelado no Submarino Amarelo, é nascido na cidade de Villarreal.

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