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Após título da Copa Paulista, lateral da Portuguesa projeta um 2021 com mais conquistas

Depois de ter garantido o acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do Canindé almeja retornar à divisão de elite do Paulistão...
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Publicado em 

05 jan 2021 às 16:13

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 16:13

Crédito: Ronaldo Barreto
No ano do seu centenário, a Portuguesa pode ter dado o pontapé inicial para voltar à elite do futebol. A Lusa foi campeã da Copa Paulista de 2020, e com isso, ganhou o direito de disputar a série D do Campeonato Brasileiro.
Porém, no primeiro semestre de 2021, a meta é o acesso à série A1 do Paulistão. O lateral-direito Jefferson Feijão, titular na campanha vitoriosa, falou sobre as pretensões do clube para o ano.
- As nossas expectativas para esse ano são as melhores possíveis. Agora, começaremos uma nova jornada, não será fácil, porque são vários clubes buscando um único objetivo, mas nosso grupo é forte e vamos pra cima em busca de mais uma conquista - disse o atleta.
Historicamente, a Portuguesa é uma das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro. No entanto, nos últimos anos, o torcedor Lusitano se acostumou a ver o time lutando contra o descenso. Para o lateral, esse momento é muito importante, ainda mais com a conquista do título no ano do centenário.
- É muito gratificante poder participar desse momento em um clube como a Portuguesa. Me sinto muito honrado em ter uma participação nessa conquista tão importante, ainda mais em um ano marcante para o clube, que completou 100 anos de tradição - finalizou.

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