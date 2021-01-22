Após testar positivo para Covid-19, brasileiro volta a treinar e se prepara para reta final na Eslováquia

Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava

O atacante Rafael Silva, também conhecido como Rafael Ratão, está de volta aos treinos com o Slovan Bratislava, atual líder do Campeonato Eslovaco. O jogador passou um curto período de férias no Brasil, retornou e precisou cumprir quarentena, já que testou positivo para Covid-19.TABELA> Veja a tabela da segunda fase da Liga Europa clicando aqui

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Nesta sexta, Ratão voltou ao CT do clube e já participou da atividade com os companheiros. Ele relatou como foi a volta e, principalmente, os dias isolado.

- A sensação de voltar é ótima, estou contente, feliz… Depois que a gente volta de férias, sempre vem com um gás a mais, depois de estar com a família e descansar. Voltar a sentir a sensação de treinar, estar com os companheiros. É bom demais, não vejo a hora de treinar normal, jogar amistosos e estar pronto pro reinício do campeonato - disse, antes de completar:

- No começo tive um pouco de dificuldade, um pouco de dores e dificuldade de comer, mas depois comecei a voltar ao normal, fazer treinos em casa com meu personal trainer. O lado ruim é perder dez dias de preparação da pré-temporada, mas faz parte. Infelizmente esse vírus está aí, mas agora voltei, feliz. Vou treinar e trabalhar demais pra ficar 100% o quanto antes.

Na liderança da competição e com cinco pontos à frente do segundo colocado, o Slovan Bratislava tem seu primeiro jogo marcado para o retorno no dia 13 de fevereiro. Ratão treina forte para estar disponível na volta para buscar o título.