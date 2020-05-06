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Futebol Mundial

Após testar positivo 4 vezes, Paulo Dybala revela que está curado da Covid-19

O anúncio de seu teste negativo para a doença foi feito nesta quarta (6) pelo jogador argentino, que joga pelo Juventus, através de redes sociais e do clube em comunicado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 16:33

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 16:33

Dybala fez os gols da vitória da Juventus
Dybala fez os gols da vitória da Juventus Crédito: UEFA/Divulgação
Depois de testar positivo quatro vezes para o novo coronavírus, finalmente o meia-atacante argentino Paulo Dybala, da Juventus, pode dizer que está livre da covid-19. O anúncio de seu teste negativo para a doença foi feito nesta quarta-feira pelo próprio jogador, através de suas redes sociais, e do clube italiano em um comunicado oficial.
O argentino foi um dos primeiros atletas profissionais do futebol a testarem positivo para o coronavírus, no dia 21 de março, seguindo o zagueiro italiano Daniele Rugani e o volante francês Blaise Matuidi, seus companheiros no clube italiano, já curados desde meados de abril.
"Muito se falou nas últimas semanas... Mas posso finalmente confirmar que estou curado. Mais uma vez obrigado a todos pelo apoio e muito ânimo a todos que ainda estão sofrendo (com a doença). Um abraço a todos!", escreveu Dybala em seu Instagram.
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"Paulo Dybala realizou, de acordo com o protocolo, a verificação dupla com testes de diagnóstico para o coronavírus - covid-19. Os exames deram negativo. O jogador está, portanto, curado e não mais sujeito ao regime de isolamento em casa", informou o comunicado oficial da Juventus.
Mesmo tendo histórico de atleta e estando no ápice da forma física, aos 26 anos, Dybala sofreu muito com o coronavírus. O argentino relatou ter ficado com falta de ar por dias, de cama, sem conseguir respirar. Depois de algum tempo e de aparentar ter se recuperado, foi testado novamente, mas o exame apontou que ainda tinha carga viral em seu corpo.
O mesmo se repetiu em outros dois exames. Ainda que o jogador estivesse assintomático, a presença do vírus em seu organismo fazia com que ele fosse um risco de transmissão para outras pessoas. Neste meio tempo, continuou realizando treinamentos dentro de casa e até chegou a aparecer na "live" da cantora brasileira Anitta, nesta última terça-feira.

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