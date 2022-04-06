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Após término do contrato, melhor lateral-esquerdo do Campeonato Carioca fica livre no mercado

Sanchez foi destaque na Portuguesa e visa jogar na Série A do Brasileiro; clube da Série B já fizeram propostas pelo defensor...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 19:35

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 19:35

Com o contrato encerrado com a Portuguesa-RJ, o lateral-esquerdo Sanchez vaiseguir a carreira longe da Ilha do Governador. O jogador, que foi escolhido paraformar a seleção de melhores jogadores do Carioca de 2022, tem como objetivo jogar na elite do futebol nacional, mas já recebeu propostas da Série B. Sanchez e seu estafe devem decidir o futuro até a próxima semana.
Contratado no fim de 2021, Sanchez foi um dos principais destaques da Lusa na temporada. O lateral-esquerdo foi titular em todas as 11 partidas da TaçaGuanabara, onde marcou um gol, contra o Flamengo, na estreia, e deu umaassistência, na goleada por 5 a 3 sobre o Botafogo, que encerrou um jejum de 56 anos que o Rubro-Verde não vencia o Glorioso.
No Estadual, o defensor ainda recebeu o prêmio de melhor jogador em campocontra o Audax e concorreu cinco vezes à votação de melhor lateral-esquerdo da rodada - na primeira, segunda, quarta, sétima e décima rodada -, por definição da Ferj.
Pela Copa do Brasil, o jogador protagonizou um dos momentos mais importantes da história do clube, ao marcar o primeiro gol da Lusa na competição, tento que garantiu a classificação sobre o CRB, na primeira fase. A Lusa disputa a Copa do Brasil pela primeira vez em seus 97 anos.
Somando o Carioca e a Copa do Brasil, Sanchez jogou 13 dos 15jogos da Portuguesa, todos como titular, e não foi substituído uma vez sequer.Dentre todos os jogadores inscritos no Carioca, o lateral foi o 2º atleta de linha que mais atuou na Taça Guanabara, com 1.124 minutos, atrás apenas do zagueiro Anderson Conceição, do Vasco, com 1.129.
Crédito: SanchezcomemoragolpelaPortuguesa(Foto:nathandinizfotografia/Portuguesa-RJ

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