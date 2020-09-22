Após terceira vitória seguida do Ypiranga, Muriel comemora sequência em casa

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O Ypiranga alcançou, no último domingo (20), a sua terceira vitória consecutiva na Série C. A equipe do lateral-direito Muriel derrotou o Criciúma por 2 a 0 no interior gaúcho e, dessa forma, chegou a vice-liderança do grupo B da competição.

Autor da assistência para o gol que selou o resultado, o defensor elogiou o momento vivido pelo time.

- Conquistamos 14 dos últimos 18 pontos que disputamos e isso nos permitiu dar um salto na classificação. Estamos jogando um futebol consistente, tanto em casa como fora e as perspectivas para a sequência da primeira fase são as melhores possíveis - afirmou.

A declaração otimista de Muriel se justifica pela quantidade de jogos em seus domínios que o Ypiranga fará nas próximas semanas. Até o dia 1° de Novembro, o clube disputará quatro das seis partidas programadas em Erechim.

Para o jogador, mesmo em tempos de estádios vazios, o mando de campo ainda faz a diferença: