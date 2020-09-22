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futebol

Após terceira vitória seguida do Ypiranga, Muriel comemora sequência em casa

Lateral-direito da equipe gaúcha vê ponto importante no fato de, nas próximas seis partidas da equipe, quatro delas ocorrerem no Colosso da Lagoa...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 09:33

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 09:33
Crédito: Divulgação
O Ypiranga alcançou, no último domingo (20), a sua terceira vitória consecutiva na Série C. A equipe do lateral-direito Muriel derrotou o Criciúma por 2 a 0 no interior gaúcho e, dessa forma, chegou a vice-liderança do grupo B da competição.
Autor da assistência para o gol que selou o resultado, o defensor elogiou o momento vivido pelo time.
- Conquistamos 14 dos últimos 18 pontos que disputamos e isso nos permitiu dar um salto na classificação. Estamos jogando um futebol consistente, tanto em casa como fora e as perspectivas para a sequência da primeira fase são as melhores possíveis - afirmou.
A declaração otimista de Muriel se justifica pela quantidade de jogos em seus domínios que o Ypiranga fará nas próximas semanas. Até o dia 1° de Novembro, o clube disputará quatro das seis partidas programadas em Erechim.
Para o jogador, mesmo em tempos de estádios vazios, o mando de campo ainda faz a diferença:
- Numa competição como a Série C, em que você frequentemente é obrigado a fazer grandes deslocamentos, atuar em casa é uma vantagem considerável, mesmo sem o apoio de seus torcedores. O desgaste da viagem é o grande diferencial atualmente e utilizar esse fato a seu favor é essencial.

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