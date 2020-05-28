Após terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má fase

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O Campeonato Alemão não voltou bem para o Schalke 04. Em três partidas após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o clube azul perdeu todos os jogos e a pressão está grande em Gelsenkirchen. Na última rodada, o algoz foi o Fortuna Düsseldorf, que venceu por 2 a 1.

- É realmente frustrante ter perdido novamente. Especialmente porque os dois gols vieram de bolas paradas. Não podemos abaixar a cabeça agora - disse o volante Weston McKennie.

Na próxima rodada, os Azuis Reais enfrentam o Werder Bremen, em casa, e esperam acabar com a sequência negativa.