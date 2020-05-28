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futebol

Após terceira derrota seguida, volante do Schalke fala da má fase

Weston McKennie, que marcou o gol que estava dando a vitória do Schalke 04 na última rodada, comentou sobre o momento da equipe de Gelsenkirchen...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 20:28

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:28

Crédito: AMELIE QUERFURTH/AFP
O Campeonato Alemão não voltou bem para o Schalke 04. Em três partidas após a paralisação por conta da pandemia de coronavírus, o clube azul perdeu todos os jogos e a pressão está grande em Gelsenkirchen. Na última rodada, o algoz foi o Fortuna Düsseldorf, que venceu por 2 a 1.
- É realmente frustrante ter perdido novamente. Especialmente porque os dois gols vieram de bolas paradas. Não podemos abaixar a cabeça agora - disse o volante Weston McKennie.
Na próxima rodada, os Azuis Reais enfrentam o Werder Bremen, em casa, e esperam acabar com a sequência negativa.
- No sábado, vamos novamente contra o Bremen. Precisamos ficar juntos e trazer um sentimento positivo ao campo - concluiu.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Clubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semanaEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no BetisPresidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julho E MAIS:

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