Após ter casa atingida por enchente, jogadora do São Paulo faz vaquinha para recuperar móveis perdidos

Crédito: Reprodução/Twitter/Micaelly

Uma situação inesperada preocupou a atacante do São Paulo, Micaelly. Ela, que foi eleita para a seleção sub-20 da América do Sul, teve a casa onde mora com uma amiga alagada por uma enchente no último final de semana.

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A água foi tão forte que destruiu grande parte dos móveis e eletrodomésticos da jogadora, que vem se destacando no Tricolor. Para recuperar os bens, ela fez uma vaquinha na internet, onde pretende arrecadar R$ 25 mil. Até o momento desta matéria, a ação arrecadou quase R$ 5 mil. Para ajudar, você pode clicar aqui.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Nas redes sociais, a jogadora pediu ajuda para recuperar o prejuízo, além de compartilhar algumas fotos e vídeos de como ficou a casa. Por meio de uma nota postada no Instagram, a assessoria que cuida da carreira de Micaelly afirmou que o São Paulo vem prestando todo o apoio necessário para reparar os danos causados. Veja a nota:

'Nosso staff vem através desta nota informar que já estamos em ação para dar suporte a atleta Micaelly, que infelizmente sofreu uma grande perda de móveis e eletrodomésticos em virtude de uma enchente. Reiteramos que além do nosso staff, o São Paulo Futebol Clube também prestou todo suporte necessário para com a atleta.

Infelizmente, em virtude dos danos sofridos, não conseguimos resolver a situação por completo. Por isso, estamos prestando ajuda, também via uma vaquinha online, onde aqueles que se sintam confortáveis e com condições de ajudar, possam contribuir.

Desde já, agradecemos todo o apoio e solidariedade nesta situação e esperamos em breve voltar com informações positivas.'Recém-chegada ao São Paulo, Micaelly vem de duas temporadas com o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou o acesso à elite do futebol nacional e, posteriormente, se manteve. Em 2019, foi campeã mineira invicta, artilheira e escolhida como Craque do Estadual. Também teve oportunidades de vestir a camisa da Seleção Brasileira no sub-17 e sub-20.