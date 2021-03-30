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Após ter casa atingida por enchente, jogadora do São Paulo faz vaquinha para recuperar móveis perdidos

Micaelly teve casa em que divide com uma amiga praticamente destruída por conta de uma enchente no último final de semana. Vaquinha virtual já arrecadou cerca de cinco mil reais...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:51
Crédito: Reprodução/Twitter/Micaelly
Uma situação inesperada preocupou a atacante do São Paulo, Micaelly. Ela, que foi eleita para a seleção sub-20 da América do Sul, teve a casa onde mora com uma amiga alagada por uma enchente no último final de semana.
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A água foi tão forte que destruiu grande parte dos móveis e eletrodomésticos da jogadora, que vem se destacando no Tricolor. Para recuperar os bens, ela fez uma vaquinha na internet, onde pretende arrecadar R$ 25 mil. Até o momento desta matéria, a ação arrecadou quase R$ 5 mil. Para ajudar, você pode clicar aqui.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Nas redes sociais, a jogadora pediu ajuda para recuperar o prejuízo, além de compartilhar algumas fotos e vídeos de como ficou a casa. Por meio de uma nota postada no Instagram, a assessoria que cuida da carreira de Micaelly afirmou que o São Paulo vem prestando todo o apoio necessário para reparar os danos causados. Veja a nota:
'Nosso staff vem através desta nota informar que já estamos em ação para dar suporte a atleta Micaelly, que infelizmente sofreu uma grande perda de móveis e eletrodomésticos em virtude de uma enchente. Reiteramos que além do nosso staff, o São Paulo Futebol Clube também prestou todo suporte necessário para com a atleta.
Infelizmente, em virtude dos danos sofridos, não conseguimos resolver a situação por completo. Por isso, estamos prestando ajuda, também via uma vaquinha online, onde aqueles que se sintam confortáveis e com condições de ajudar, possam contribuir.
Desde já, agradecemos todo o apoio e solidariedade nesta situação e esperamos em breve voltar com informações positivas.'Recém-chegada ao São Paulo, Micaelly vem de duas temporadas com o Cruzeiro, clube pelo qual conquistou o acesso à elite do futebol nacional e, posteriormente, se manteve. Em 2019, foi campeã mineira invicta, artilheira e escolhida como Craque do Estadual. Também teve oportunidades de vestir a camisa da Seleção Brasileira no sub-17 e sub-20.
- Estou muito feliz por vestir esse manto em 2021, feliz por fazer parte de um grupo tão gigante. Quero falar para a torcida tricolor que sempre darei o meu máximo, vou defender a camisa com muita dedicação e vontade. Sempre vou deixar meu melhor dentro de campo e fazer a torcida muito feliz - falou a jogadora durante sua chegada ao São Paulo.

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