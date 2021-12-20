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futebol

Após tentar Rodinei, São Paulo mira Rafinha para reforçar a lateral direita

Lateral de 36 anos está livre no mercado após deixar o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 08:00

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 08:00

O São Paulo busca um nome para a próxima temporada para suprir a carência na lateral direita. Após a tentativa inicialmente frustrada de contar com Rodinei, do Flamengo, o time paulista tem interesse em contratar Rafinha, ex-Grêmio, e que está livre no mercado, segundo o 'ge'. No entanto, ainda não há negociação, mas a diretoria já prepara uma proposta.
O jogador de 36 anos foi liberado pelo Grêmio recentemente para conter gastos após o rebaixamento do clube gaúcho para a Série B. O atleta seria uma boa opção para o Tricolor justamente por estar livre no mercado, não sendo necessário o clube gastar com a compra do jogador. Além disso, Rafinha pode agregar experiência ao jovem elenco do São Paulo.O Tricolor tem pressa em contratar uma peça para a posição, já que o colombiano Orejuela, contratado por R$ 13 milhões, não rendeu e pode ser negociado, assim como Igor Vinícius, que também pode deixar o clube. Por isso, reforçar a lateral direita é uma das prioridades do técnico Rogério Ceni.
Rafinha estava no Grêmio desde o início desta temporada para ser um dos grandes nomes do time. Pelo clube gaúcho, o lateral participou de 43 jogos, com oito assistências e nenhum gol marcado.
Além de Rafinha, o Grêmio está reformulando seu elenco para a disputa da Segunda Divisão do ano que vem, e liberou outros atletas, como Cortez e Diego Souza, todos eles em final de contrato. A folha salarial deve cair pela metade e passar de R$ 15 milhões para cerca de R$ 7 milhões. O atacante Douglas Costa, que também está de saída, já negocia com o São Paulo.
Crédito: MontagemLance!

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